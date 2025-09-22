La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y "prevé" que Mazón asista a la procesión

El acto solemne de entrega de premios con motivo del 9 d'Octubre que organiza la Generalitat se celebrará en el Palau y el president Carlos Mazón acudirá a la posterior procesión cívica. Al menos, esa es la previsión que "en este momento" maneja el Consell y que ha trasladado este lunes su vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, a los medios en la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano.

Camarero ha tratado revestir de "normalidad" los preparativos ante las informaciones como la publicada por Levante-EMV y que apuntan a que la Generalitat estaría barajando un cambio de escenario por posibles protestas contra Mazón por la dana. Sin embargo, no ha terminado de cerrar la puerta a posibles cambios de última hora, incluyendo siempre esa referencia temporal.

"En este momento no hay ninguna novedad respecto al lugar. Siempre se ha celebrado en el Palau y no hay ningún cambio, no va a haber ningún cambio este año, se va a hacer en el Palau. En principio no tengo ninguna novedad de la que informarles", ha señalado Camarero.

En términos similares se ha expresado sobre la otra gran incógnita: la presencia de Mazón en la procesión cívica posterior. "El president siempre ha estado presente en la procesión. No hay nada para prever lo contrario en este momento", ha dicho la portavoz remarcando de nuevo esa condicionalidad y negándose a "entrar en bulos o especulaciones" sobre la agenda de Mazón para este 9 d'Octubre: "Normalidad en ambos aspectos".

Tal como explicó la pasada semana este diario, el Consell ha estado contemplando la posibilidad de sacar los premios del 9 d'Octubre del Palau de la Generalitat para llevárselos a la Ciudad de las Ciencias, un hecho sin precedentes.

El cambio se sustentaría en posibles problemas de aforo para dar cabida a todos los premiados, que en esta edición se espera que sean un largo listado por motivo de la dana. Esto, a su vez, complicaría la presencia de Mazón en la procesión cívica, un acto que suele solaparse con el de la Generalitat y al que tendría muy complicado llegar puntual dada esa mayor distancia desde la Ciudad de las Ciencias.

Esa procesión es la que inquieta al Consell y a la delegación del Gobierno (competente del dispositivo de seguridad) por posibles protestas contra Mazón. Camarero no ha querido comentar si la Generalitat tiene constancia de alguna amenaza en este sentido.

Aunque la Generalitat traslada esa "normalidad", hay una reunión clave el 1 de octubre, cuando delegación del Gobierno y Ayuntamiento de València celebran la Junta Local de Seguridad, en la que se concretarán los medios a movilizar.

Al margen de la localización, Camarero ha avanzado que este 9 d'Octubre, el primero tras la dana, "no puede ser una celebración cualquiera". "Está siendo y va a ser un año excepcional por la dana", ha señalado antes de explicar que el Consell está trabajando en el diseño de un acto "en el que queden visibles los reconocimientos" a todos los sectores de la sociedad civil que han sido "fundamentales" para la gestión de la emergencia y la posterior reconstrucción.