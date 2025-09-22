Homenaje a Miguel Hernández en el Parlamento Europeo
El acto, organizado por la eurodiputada socialista Leire Pajín, repasará el legado del poeta de Orihuela y debatirá sobre las leyes de memoria histórica y democrática en España y la UE
La eurodiputada socialista benidormen Leire Pajín organiza este martes, 23 de septiembre, a partir de las 18 horas, el evento “Miguel Hernández. Memoria, dignidad y libertad” en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El acto analizará el legado del poeta de Orihuela y las leyes de memoria histórica y democrática en la Unión Europea y en España y contará con la presencia de familiares del poeta y de la cantautora Lourdes Pastor.
“Miguel Hernández fue un ejemplo de dignidad para todos nosotros. Su memoria, y la de todas las personas que fueron víctimas de la represión y la barbarie, merecen nuestro homenaje y nuestro recuerdo, y por eso tenemos que denunciar el intento de borrar la historia que están llevando a cabo comunidades autónomas como la valenciana, con la derogación de las leyes de Memoria Democrática. Un intento que atenta no solo contra nuestras leyes sino también contra los tratados internacionales de derecho humanitario suscritos por España, y contra el propio espíritu de la Unión Europea, que se constituyó sobre los cimientos de su memoria”, ha señalado Pajín.
Apertura del acto
La presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, abrirá el acto junto al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, y la propia Pajín. A continuación, Lucía Izquierdo, nuera y protectora del legado del poeta, y Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante, intervendrán en el panel “El legado de Miguel Hernández: palabra, memoria y dignidad”, al que seguirá una lectura de poemas a cargo de María José Hernández, nieta del poeta, y de miembros de la Eurocámara y otros invitados.
El evento se cerrará con un debate sobre las “Leyes de memoria histórica y democrática en la Unión Europea y en España”, en la que participarán representantes de la Comisión Cívica Miguel Hernández de Alicante, Plataforma per la Memòria Democràtica de Mallorca, Fundación 14 de Abril, Héroes por la República y la Libertad y Colectivo Memoria de Laredo.
