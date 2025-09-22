Piedras, 'ximoanuncios' o "convoque elecciones": historias de debates generales en las Corts

"Convoque elecciones para dar un portazo al periodo más truculento de la Comunitat Valenciana", le pidió el síndic socialista al 'president' de la Generalitat en un momento de su alocución en la tribuna de las Cortes. La petición no hizo mella en el jefe del Consell que se escudó reivindicándose como un "referente de buen gobierno". Tampoco la reclamación de "dimisión" de Compromís. A centenares de kilómetros de distancia, ante los medios de comunicación, Alberto Núñez Feijóo señaló: "Cada palo debe aguantar su vela". La escena puede sonar a actualidad, pero es un pequeño pasaje del Debate de Política General de 2009, hace 16 años.

Las Cortes acogerán esta semana una nueva edición (la trigesimocuarta) de una de las citas parlamentarias más importantes de la política valenciana con cierta percepción de que si la historia no se repite, como mínimo, rima, y que de prácticamente todo lo que se hable ya se habrá dicho antes, aunque sea en boca de otro. El encuentro que hace las veces de debate de estado de la Comunitat Valenciana y pistoletazo de salida al curso tiene en su hemeroteca guiños al presente e historias que han acabado marcando el rumbo autonómico.

El debate de 2009 en plena revelación del caso Gürtel con Francisco Camps en la Presidencia es un buen ejemplo de que el tiempo político parece avanzar en espiral. Peticiones de convocatoria electoral y dimisión de la izquierda frente a un PP que evitó la "reprobación" de su líder dentro de las propuestas de resolución que este año volverán a pedir la marcha de un inquilino del Palau, en este caso, Carlos Mazón. Las declaraciones de Feijóo, hoy líder del PP, entonces presidente de la Xunta de Galicia, evitando defender a Camps no deja de ser un añadido en ese cóctel 'deja vu'.

Rita Barberá y Alfonso Rus llegan tarde al Debate de Política General de 2014. / Fernando Bustamante

La sensación de experimentar algo ya vivido en las Cortes tiene varias ramificaciones. La más habitual es la de las rebajas fiscales. Por sus fechas, apenas un mes antes de presentar los Presupuestos y con la atención mediática concentrada, se ha convertido en el escenario idóneo para explicar cambios impositivos y en especial en el IRPF, el que más toca el bolsillo ciudadano, sobre el que tanto Mazón el año pasado, Ximo Puig en 2022, Alberto Fabra en 2012 o Eduardo Zaplana en 1997 anunciaron rebajas de este tipo. Claro que no llegaron al punto de Camps en 2005 prometiendo el fin del tributo de Donaciones.

La época de Camps

La época del expresident que hoy se propone como candidato alternativo a Mazón a liderar el PPCV es pródiga en eventualidades destacadas sobre el debate. En 2006 se celebró el día después de la moción de censura fracasada que presentó Joan Ignasi Pla tras el accidente del metro (cuestión que los socialistas citan como ejemplo para no plantear una hora). En un intento de cumplir aquello de que quien ríe el último, ríe mejor, en una carrera de apurar plazos, el debate acabó celebrándose el 5 de octubre pese a la necesidad de que fuera en septiembre según calendario. También recordada es la piedra que tiró Ángel Luna en 2010 desde la tribuna con Camps enfrente.

En esos ecos del pasado que resuenan en la actualidad está, por ejemplo, el anuncio del bosque metropolitano que una el Parque Natural del Turia con l'Albufera de Puig en 2022 que hoy propone el actual Consell, la reclamación de la gestión de las Cercanías de Camps en 2006 (que sigue siendo un tema recurrente), la muestra, dos años después, de un escrito del Ministerio de Hacienda negando un anticipo de 343 millones para pagos sanitarios, incluso el anuncio de 2014 de la ley de señas de identidad de Fabra y que Mazón podría recuperar para este año o la reforma del Consell que anunció Zaplana en 2001, aunque en esta ocasión, a diferencia de la actual del jefe del Ejecutivo, no fue en diferido.

El Debate de Política General de 2021 estuvo marcado por el uso de las mascarillas de manera obligatoria. / Miguel Ángel Montesinos

También podría sonar a actualidad el "exigiremos responsabilidades si no se terminan las obras contra las riadas" de Joan Lerma en 1988, cuando aún se celebraba en febrero, algo que fue fluctuando hasta que en 1996 se acabó fijando siempre septiembre. Pero hay veces que más que un déja vu, el ayer aparece como contrapunto o, como mínimo, como una ventana con comparaciones paradójicas. De las más claras, la defensa en 2001 de Eduardo Zaplana a la Acadèmia Valenciana de la Llengua a quien dedicó la apertura y el cierre de su discurso. "Con la elección de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, hemos culminado el edificio institucional de nuestro Gobierno", dijo en un debate que debió ser aplazado 24 horas por los atentados del 11-S.

De la tasa turística a la UVE

El plan para captar turistas y compradores rusos que Fabra lanzó en 2013 ha envejecido mal igual que para el PSPV se le puede hacer complicado recordar la tensión con sus socios de la izquierda en 2017 a cuenta de una tasa turística que hoy reclama. Más orgullosos pueden estar de rememorar cómo en 2020 Puig, a quien para aquel entonces ya se le había quedado el sanbenito bautizado por Podem de "ximoanuncios", proponía la Unidad Valenciana de Emergencias, UVE, que, no obstante, no llegó a implementarse de manera efectiva nunca. Del debate en 1996 salió la idea de incorporar a l'Estatut la capacidad de poder adelantar elecciones.

La entonces síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, en un momento del Debate de Política General en 2022. / German Caballero

Porque hay cuestiones que, entre el anecdotario y la medida política, perduran con el tiempo. Fue durante la celebración de esta cita en 2013 cuando Rita Barberá, en su escaño, se enteró de la decisión del TSJ de no admitir la rama valenciana del caso Nóos igual que ocurrió al acabar el debate tres años después cuando la entonces exalcaldesa de València anunciaba su baja como militante del PP tras la investigación del Tribunal Supremo, aunque no se supo hasta que sus señorías dejaron los escaños, para suerte de la entonces líder 'popular', Isabel Bonig.

Con tal carrusel de acontecimientos, Mazón afrontará este martes su segunda edición tras la del año pasado, cuyo estreno fue acompañado con el récord de duración del discurso presidencial con más de tres horas. Falta saber si Diana Morant, líder oficiosa de la oposición, acude a ver el debate o si, como el propio Mazón en 2022 solo irá a comer con los suyos. Ese año, por cierto, la entonces síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, tuvo que comer con atención sanitaria tras un derrame en un ojo. Sin embargo, se sobrepuso. El martes, desde el sillón azul del Consell, quizás mira la tribuna y se acuerda de una de las tantas historias que han ido marcando una cita que va más allá del debate.