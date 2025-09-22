La Unión Municipalista acelera su ofensiva para rebajar la barrera electoral y lanzar su candidatura en Alicante

La Unión Municipalista (UM) confía en superar “holgadamente” las 10.000 firmas en su iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral del 5 % al 3 % en la Comunidad Valenciana, calculado en cada una de las tres provincias, y así poder obtener representación parlamentaria. La confederación de partidos prevé finalizar la recogida de firmas a finales de este mes, cuando concluye el plazo, y presentarlas en las Cortes a principios de octubre para que se fije “cuanto antes” el debate de la propuesta.

La plataforma, que agrupa a partidos de ámbito local, sigue esta hoja de ruta según ha explicado la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y coordinadora provincial, Natàlia Enguix. Ha destacado que la campaña va “muy bien” y que, una vez presentadas en el parlamento, serán validadas por los servicios de la cámara para que los grupos parlamentarios fijen la fecha del debate de la ILP. Cuándo será ese debate es todavía una incógnita que se escapa de las posibilidades de la formación municipalista. La idea es que pueda celebrarse antes de que acabe el año, aunque el calendario aprieta y no será sencillo cumplir ese objetivo.

El mayor poder de decisión lo tendrá el PP, con mayoría en la Mesa de les Cortes, y que junto con Vox es la formación capaz de fijar el orden de las diferentes sesiones plenarias. Ni populares ni voxistas se sienten especialmente atraídos por este tema, pero la presión de Ens Uneix, que forma parte del núcleo de acción de los municipalistas, sobre Vicent Mompó a través del gobierno de la Diputación de Valencia podría ser un acicate para, al menos, lograr que se debata en la cámara autonómica. De hecho, el PP ya planteó una reforma de la ley de ILP que dificultaba su tramitación, lo que provocó el enfado de Ens Uneix y acabó en rectificación para que no les afectara.

Exposición

La idea de la UM es que sea su líder, Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV, quien haga la exposición de la ILP en el pleno, en lo que sería su estreno en les Cortes. Tras la defensa de la propuesta, deberá lograr una mayoría para que comience su tramitación, lo que pasaría por que el PP se sumara al previsible voto a favor de PSPV y Compromís.

La UM es un proyecto que reúne a independientes, ex de grandes partidos y representantes de formaciones locales con el objetivo de irrumpir en ayuntamientos, en las Cortes e incluso en el Congreso. Bajo la presidencia nacional de David García, alcalde de Nules, y con Jorge Rodríguez como referente autonómico, UM ha tejido una red en la provincia de Alicante con nombres como Ana Sala (Calp), Gabriel Tomás (Muro), Javier Pérez (Callosa de Segura) o Ximo Coll (El Verger). A ellos se suman concejales y exalcaldes de las Marinas y el Comtat, así como ex de Ciudadanos y otras formaciones, que confluyen en el proyecto a través de plataformas como “Lo que nos une”. Su estrategia pasa por agrupar fuerzas locales, crear nuevas marcas donde no existen y consolidarse como actor político con capacidad de influencia entre PP y PSOE.

Recogida de apoyos

En paralelo, la formación ha iniciado en Alicante la recogida de apoyos para su ILP. El presidente del partido, David García, ha venido defendiendo esta medida como una vía para lograr “mayor participación democrática” junto a la plataforma “Lo que nos une”, liderada por el exsubdelegado del Gobierno José Miguel Saval. Representantes de municipios como Alcoy, Ibi, Benidorm, Mutxamel o El Campello se han sumado al reparto de pliegos para alcanzar las 10.000 firmas necesarias y llevar la propuesta a les Cortes, recuperando así una reivindicación que en su día también defendió Ciudadanos.

Con la vista puesta en 2027, la UM asegura que avanza en la configuración de una candidatura para la ciudad de Alicante. La formación mantiene reuniones de trabajo en la capital con Saval y el abogado José Juan Server, de Fepal. Según explican, ya se han dado pasos para preparar una lista local, aunque sin desvelar nombres, mientras siguen construyendo estructuras políticas con la idea de presentarse tanto a las autonómicas como a las municipales, reforzando su papel como posible bisagra entre populares y socialistas.