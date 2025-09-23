Baldoví a Mazón: “¿Por qué no vas a la jueza y dices lo que hiciste esa tarde?”

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, hace tiempo que habla de tú al president de la Generalitat. Es la manera cotidiana de recordar que le ha perdido el respeto al 'Molt Honorable'. En su intervención de este martes en el Debate de Política General lo ha evidenciado con palabras gruesas. “Hemos vivido un momento infame. Has cruzado otra linea roja. Has insultado a las victimas a la cara con tu chulería y soberbia. No intentes comprarles. Ni con todo el dinero del mundo podrás comprar al pueblo valenciano”, ha comenzado su turno de palabra.

“Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias”, ha dicho Baldoví recordando unas palabras de Mazón. “¿Se puede tener más cara? ¿Se lo puedes decir a la cara? ¿Por qué no vas a la jueza y dices lo que hiciste esa tarde? No conozco una persona más descarada, inmoral y cínica que tú”, le ha espetado. Baldoví ha hecho una especie de interrogatorio con todas las preguntas que no ha respondido este tiempo: "¿Por qué no vas delante de la jueza?".

Baldoví, siguiendo la línea del síndic del PSPV, ha presionado al president por su falta de explicaciones respecto a su biografía del 29 de octubre de 2024, que aún no ha aclarado. “¿Qué aplaudís los diputados del PP? ¿Que siguiera en el Ventorro, que dé cinco versiones? ¿Que borre las cámaras del Palau? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Cinco horas de discurso y no has tenido medio minuto para decir dónde estabas y que hacías”. “Tres palabras que describen el Consell: negligencia, menosprecio y mentiras”, ha añadido, antes de cuestionar también la gestión de las horas críticas de la dana de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, o los titulares de Educación, Transporte o el vicepresidente Gan Pampols. "¿Por qué continuaron los metros en marcha? ¿Por qué pasó un convoy por el puente de Paiporta minutos antes de caer?”, ha preguntado a Martínez Mus.

Baldoví también ha atacado a Vox por sostener a Mazón en el Palau. “Inexplicablemente Mazón sigue sentado. Vox lo mantiene por interés. Se estima más tener a un incompetente de president que cumplir lo que quiere el pueblo valenciano”, ha añadido.

Ironía de Mazón

En su turno de réplica, Mazón ha criticado el tono de Baldoví: “Se ha dedicado a insultarme, uno detrás de otro. Ha sido tal la barbaridad que me he perdido en los insultos”. Mazón, por su parte, le ha llamado pagafantas de Sánchez, y ha sacado a pasear los casos del PSOE o de su ‘amigo’ Íñigo Errejón. El jefe del Consell le ha pedido que aclare qué es Compromís. Incluso tirando de ironía ha propuesto un debate sobre el estado de Compromís.

Trifulcas al margen, Baldoví ha querido introducir también un mensaje constructivo, de “esperanza”. Hay alternativa, ha dicho. En este sentido, propone una alternativa con “diez compromisos para un gobierno digno” en caso de cambio de Consell con él de president. (Mazón también se ha burlado de eso: ¿Va a ser usted el candidato?”.)

Las propuestas van desde la cuestión simbólica, como recibir a las víctimas de la dana y pedirles disculpas en nombre de la Generalitat; a la reversión de todas las políticas de PP y Vox de los últimos dos años, en cuestiones como activar una Unidad Valenciana de Emergencias con un cuerpo único de bomberos (ahora son seis), los recortes LGTBI, o los impuestos a las grandes fortunas, a Iberdrola o a la tasa turística. El síndic de Compromís propone también una agencia meteorológica valenciana. Mazón ha aprovechado la pelota en su tejado para cuestionar si es que Aemet no funcionó bien el día de la dana.

También propone medidas como el control del precio de la vivienda, un 'Pla Reviscola' para la mejora de la educación o una ley de comarcas o regular las áreas metropolitanas.

En su segunda réplica, Baldoví lanzó una serie de preguntas sobre el 29-O y la actividad del 'president' durante esa tarde que, ha dicho, "son las que te haría la jueza si fueras a declarar". "Has preguntado qué somos Compromís: somos los que os tiramos en 2015 en las urnas, los que os tiramos en 2018 en el Congreso y los que os echaremos en las próximas elecciones", ha sentenciado.