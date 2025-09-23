La gestora del PSOE sigue dando pasos hacia la normalización en Alicante: reunión con el grupo municipal

La gestora del PSOE en Alicante continúa avanzando en su objetivo de normalizar la vida interna del partido. La última imagen de este proceso la ofrece la reunión mantenida este martes con el grupo municipal que lidera Ana Barceló en el Ayuntamiento, un gesto que simboliza el acercamiento entre dos estructuras que en los últimos años habían estado enfrentadas.

El encuentro se ha celebrado en las dependencias del grupo municipal y ha contado con la participación, por parte de la gestora, de su presidente, José Antonio Amat, y del secretario de Organización, Alejandro Luengo. Por el grupo socialista han asistido Barceló y los concejales Emilio Ruiz, Silvia Castell, Trini Amorós, Miguel Castelló, Victoria Melgosa y Raúl Ruiz. Tres de ellos —Ruiz, Amorós y Melgosa— forman también parte de la gestora. El portavoz de la gestora, José Díaz, no ha podido asistir al coincidir la cita con el Debate de Política General en las Cortes Valencianas. La cita ha servido, entre otras cuestiones, para que los miembros de la gestora conozcan de primera mano las líneas de actuación en las que está trabajando el grupo municipal para el pleno de este jueves y para que se firme un acuerdo de colaboración y asistencia.

La reunión se enmarca en un escenario de recomposición interna tras años de tensiones. Los roces entre la agrupación y el grupo municipal habían venido siendo una constante los últimos años, y tuvieron uno de sus episodios más significativos con la negativa de Barceló a firmar el convenio para destinar parte de los fondos municipales al partido. La portavoz defendió que los recursos debían emplearse en gastos internos del grupo, como teléfono o copistería, y no en financiar la estructura local. También generó fricciones el uso de las redes sociales oficiales, que apenas daban visibilidad a la labor del grupo socialista en el Ayuntamiento y priorizaban mensajes de carácter nacional.

Plan de acción

El órgano de dirección interino, presidido por Amat, ha comenzado a desplegar un plan de acción que busca reforzar la conexión entre la militancia y sus representantes. Una de las primeras medidas ha sido la creación de un canal de WhatsApp que permitirá a los más de 850 afiliados estar al tanto de la actividad interna y del trabajo del grupo municipal. La herramienta se complementará con reuniones periódicas y una agenda de coordinación para los próximos meses.

La gestora insiste en la importancia de fortalecer la labor de oposición que ejerce Barceló frente al alcalde popular Luis Barcala y su equipo. En los encuentros internos previos que se han venido celebrando con carácter informal se ha subrayado la necesidad de mejorar la coordinación y de fijar un calendario de actuaciones que otorgue mayor visibilidad al trabajo de los socialistas en el Ayuntamiento.

Movilizaciones

En paralelo, el PSOE local ha intensificado su presencia en las movilizaciones ciudadanas. Representantes de la Gestora han participado en protestas por la situación de la limpieza en Alicante o contra los recortes en los servicios públicos promovidos por la Generalitat. Con este tipo de gestos, el partido trata de reforzar su imagen de cercanía a la ciudadanía.

El mensaje que pretende transmitir la dirección interina es claro: dejar atrás la etapa de fracturas internas y proyectar una imagen de unidad y estabilidad. La reunión con el grupo municipal supone, en este sentido, un nuevo paso hacia la normalización de la vida orgánica de los socialistas alicantinos.