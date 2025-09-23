El homenaje a Miguel Hernández en el Parlamento Europeo se convierte en un grito por Gaza

El Parlamento Europeo acogió este martes un multitudinario homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández bajo el título “Memoria, dignidad y libertad”. Una cita cargada de emoción y de reivindicaciones políticas que, más allá de ensalzar la figura del autor de “Viento del pueblo”, se ha convertido en un grito en favor de la memoria democrática y en solidaridad con Gaza.

Diputados de Italia, Portugal y Francia han puesto voz en sus respectivos idiomas a los versos del escritor oriolano, evocando la lucha contra el fascismo de Mussolini, la Revolución Francesa y la Revolución de los Claveles. “Nuestro poeta más universal ha recibido hoy un merecido homenaje en la capital europea. Su legado está más vivo que nunca”, han resumido varios de los asistentes.

Familiares del poeta

El acto ha sido inaugurado por la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, junto al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, y la organizadora del encuentro, la eurodiputada alicantina Leire Pajín. Entre los asistentes figuraban la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, su nieta, María José Hernández, así como el catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, además de representantes de colectivos de memoria de la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Cantabria.

La delegación socialista española ha acudido en pleno, acompañada por diputados de Compromís, Sumar y el PNV. También han participado el secretario provincial del PSOE en Alicante, Rubén Alfaro, y el comarcal de Vega Baja, Joaquín Hernández. El homenaje se ha cerrado con la interpretación de “Andaluces de Jaén” a cargo de la cantautora Lourdes Pastor.

"Memoria y dignidad"

En su intervención, Leire Pajín ha destacado que “hablar de Miguel Hernández es hablar de memoria, de dignidad, de libertad y de un pueblo que nunca quiso arrodillarse ante la opresión” y ha advertido contra la derogación de las leyes de memoria impulsada por gobiernos del PP y Vox en Aragón, Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana: “Es un ataque directo a los valores democráticos, a los derechos de las víctimas y a la verdad histórica de nuestro país. No vamos a permitir que se salgan con la suya”.

La Comisión Cívica de la Memoria Miguel Hernández de Alicante, junto con asociaciones de Aragón, Baleares y Cantabria, han denunciado en Bruselas el intento de borrar la historia. En paralelo, varias voces del auditorio han conectado la vigencia del pensamiento hernandiano con la situación actual en Oriente Medio: “Si Miguel Hernández viviera hoy, estaría manifestándose contra el genocidio de Gaza”.