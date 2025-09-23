Mazón pone el foco en Alicante: vivienda, una infraestructuras clave en Vega Baja y cultura en Elche

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abierto el Debate de Política General en las Cortes con una batería de más de 40 medidas que marcarán la acción del Consell en los próximos meses. Entre ellas ha reservado un espacio destacado para la provincia de Alicante, con anuncios concretos en materia de infraestructuras, vivienda o cultura.

Así, ha dado a conocer avances en el desdoblamiento de la CV-95 en la Vega Baja, la recuperación del convento de las Clarisas en Elche como sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat y la puesta en marcha de una nueva residencia para mayores en Gata de Gorgos o el inicio del planeamiento del TRAM Gandia-Dénia.

En la Vega Baja el Consell impulsa el desdoblamiento de la CV-95, una reivindicación histórica que busca mejorar la conexión entre Orihuela y Torrevieja. El proyecto se ha planteado últimamente mediante concesión público-privada y prevé una inversión de 180 millones de euros, con el objetivo de descongestionar el tráfico y potenciar la vertebración de la comarca.

Otra de las grandes apuestas es el inicio del estudio de viabilidad del TRAM entre Gandia, Oliva y Dénia, que servirá de punto de partida para recuperar la conexión ferroviaria perdida en 1974. Con un presupuesto de 101.000 euros Mazón lo ha presentado como una infraestructura clave para la movilidad en la Safor y la Marina Alta, además de una alternativa al tren de la costa pendiente del Gobierno central.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este martes en las Cortes Valencianas / EP

En el ámbito cultural, Mazón ha reivindicado que la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat se ubicará en el antiguo convento de las Clarisas de Elche. La rehabilitación integral de este edificio patrimonial, con una inversión superior a los 7 millones de euros, permitirá abrir un espacio cultural de referencia con exposiciones permanentes, biblioteca y cafetería, además de revalorizar los Baños Árabes y la capilla.

En la Marina Alta Mazón ha confirmado la construcción de una nueva residencia pública en Gata de Gorgos, un recurso largamente esperado en la comarca que permitirá reforzar la atención a personas mayores con un centro de día y servicios especializados.

Más allá de estas actuaciones, la vivienda ha centrado buena parte del discurso con la referencia al Plan Vive, que prevé la licitación próxima de un millar de viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana. En la provincia destacan varios proyectos. En la ciudad de Alicante la Generalitat ha aceptado cinco solares municipales donde se podrán levantar hasta 220 pisos públicos, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el pliego complementario para arrancar las obras.

En Benidorm se construirá una promoción de 117 viviendas en Poniente con una inversión de 12 millones de euros y financiación europea. En Elche y en el barrio del Garbinet de Alicante ya se han adjudicado 72 y 29 viviendas respectivamente, de las que 16 pasarán a formar parte del parque público autonómico. La vicepresidenta primera Susana Camarero ha venido defendiendo que en menos de dos años el Gobierno de Mazón ha licitado 1.853 viviendas públicas frente a las 1.101 del anterior Consell en ocho años.

El Debate de Política General ha servido también para presentar un conjunto de iniciativas que se aplicarán en toda la Comunidad Valenciana. En sanidad Mazón ha anunciado que la tarjeta SIP podrá utilizarse también en los Servicios Sociales. En educación se blindará por ley la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, se reforzarán las horas lectivas en Lengua y Matemáticas en Primaria, se incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia en Bachillerato, se firmará un acuerdo plurianual de financiación para las cinco universidades públicas y se iniciarán los trámites para que los estudiantes puedan elegir la nota de castellano o valenciano en la PAU.

En el área social se aprobará una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, se activarán ayudas extraordinarias para madres en situación de vulnerabilidad y se aprobará la primera Estrategia Valenciana contra el sinhogarismo. Además, en materia de fiscalidad el Consell ha anunciado que en 2026 se congelará el canon de saneamiento para más de 3,1 millones de abonados.