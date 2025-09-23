El PSPV erige el debate como un "punto de inflexión" ante la "anomalía" de Mazón

El PSPV ha llamado a hacer del Debate de Política General de este martes en las Corts un "punto de inflexión" para evidenciar la "anomalía democrática" de Carlos Mazón tras la dana. Su síndic, José Muñoz, ha centrado su intervención en la figura del 'president' de la Generalitat, con críticas personales muy duras, llamándole "indigno", cargando contra su "corrupción moral" y su "soberbia", reclamando "no darle normalidad" ni "carta de naturaleza" y poniendo en el foco las incógnitas sobre el 29 de octubre que Mazón esquivó.

Más que un análisis de la situación política "general" de la Comunitat Valenciana, Muñoz ha hecho de su debate con Mazón una nueva fiscalización del 29-O, el día de la dana, hasta el punto de que le acabó entregando los dos autos de la jueza de la causa de la dana en los que invita al jefe del Consell a declarar como investigado. Ante la titular del Juzgado de Catarroja, le ha dicho, sí que puede estar "cinco, seis o las horas que quiera hablando", en referencia a la intervención del dirigente 'popular' de la mañana.

De hecho, respecto a ese discurso que ha tildado de "filibusterismo parlamentario", le ha afeado que el jefe del Consell no haya hecho ni una sola mención a la carta de Maribel Vilaplana en la que revelaba la hora en la que se fue de la comida el 29-O. "Cuente la verdad", ha reclamado. Esta, ha dicho, es junto a su dimisión y la convocatoria de elecciones la única medida que quiere la ciudadanía, en contraposición con las más de 40 que ha hecho Mazón por la mañana y sobre las que el 'president' le ha reclamado alguna opinión.

Pero nada. El síndic socialista apenas ha hablado de otro asunto que no fuera la dana y la propia situación de Mazón. "Que usted esté aquí demuestra que estamos en mínimos democráticos históricos, no lo quiero normalizar, me niego", ha remarcado el dirigente socialista. Esta anomalía, ha indicado, es la que impide a Mazón "salir a la calle" recordando sus ausencias en Fallas, Moros y Cristianos, la Santa Faz, la Magdalena o la necesidad de entrar esta mañana a las Corts "por la puerta de atrás" para evitar la protesta de las asociaciones de víctimas.

"Ficción permanente"

Esas acusaciones han sido de las pocas sobre las que Mazón ha entrado en su réplica. Ha negado que entrase por la puerta de atrás sino que ha llegado a las 8:15 de la mañana porque le gusta "madrugar" y ha acusado a los socialistas de generar "bulos", enviarle militantes a hacerle "escraches" y crispar el ambiente político. "Están en el relato del odio y de la impotencia", ha afeado el 'president' de la Generalitat insistiendo en hablar de las medidas planteadas.

Muñoz, en el Debate de Política General de las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

Pero nada. Muñoz ha afeado a Mazón vivir en una "ficción permanente" y le ha comparado con la situación que vivió Francisco Camps del que ha aventurado que terminará igual: "repudiado por su partido". A ello ha sumado la interpelación de numerosas preguntas, ejerciendo casi más de fiscal que de portavoz político, sobre dónde estuvo la tarde del 29 de octubre desde las 18:45 hasta las 20:28 horas que llegó al Cecopi, y ha recordado el episodio de la mañana con las víctimas, "insultándoles a la cara" y llamando a hacer de ello un "punto de inflexión".

Dentro de esa anomalía, Muñoz ha citado el anuncio de Salvador Navarro de no optar a la reelección de la patronal, el "control" de À Punt y "las listas negras" ante el vídeo filtrado sobre el Cecopi o la reforma del Consell con dos meses de adelanto. "Son el Consell de los patos cojos, solo quiere continuar él mismo, está dispuesto a sacrificarles a todos para seguir en el poder", ha indicado antes de hacer un repaso, uno por uno, y señalar que no les vale "ninguno". WEl problema no es Mazón, es el conjunto del PP porque todo el PP es responsable", ha añadido.

Gaza y menores migrantes

Los únicos dos temas que han aparecido en la intervención del portavoz del PSPV más allá de la dana han sido la situación en Palestina, recordando las palabras de Mazón dando la "enhorabuena" al pueblo gazatí cuando el Gobierno central anunció ayuda humanitaria, la acogida de menores migrantes, cargando contra el "racismo" y la "violencia institucional" del Consell y la "preocupación" por el "retroceso lingüístico". "Solo usas el valenciano para atacar al valenciano", ha sentenciado.