La Diputación de Alicante refuerza su apoyo a programas de integración para residentes internacionales

Un total de 93 municipios de la provincia se beneficiarán este año de la convocatoria de ayudas puesta en marcha por la Diputación de Alicante, que destina 266.000 euros al desarrollo de proyectos y actividades dirigidas a residentes internacionales.

El diputado responsable del área, Juan de Dios Navarro, ha subrayado que “la demanda de este tipo de iniciativas no deja de crecer, especialmente en una provincia donde más del 21% de la población es de origen extranjero. Para ellos resulta esencial aprender el idioma y conocer aspectos legales, jurídicos o laborales que faciliten su integración”.

Clases de castellano, campañas para fomentar el empadronamiento, convivencias para favorecer la integración, talleres de inserción laboral, acciones de sensibilización, asistencia socio-jurídica, servicios de traducción y propuestas culturales son algunas de las actividades que se llevarán a cabo gracias a este paquete de subvenciones.

Reparto territorial

En cuanto al reparto territorial, la distribución queda del siguiente modo: 17.800 euros en L’Alacantí (Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant) y 46.300 euros en la zona de Montaña (Agres, Alcoy, Alfafara, Almudaina, L’Alqueria d’Asnar, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benillup, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Muro de Alcoy, Onil, L’Orxa, Planes y Quatretondeta).

En la Vega Baja, la inversión asciende a 76.260 euros, distribuidos entre Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja.

A la Marina Alta llegarán 54.270 euros (Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dénia, La Llosa de Camacho, Llíber, Murla, Orba, Parcent, El Poble Nou de Benitatxell, El Ràfol d’Almúnia, Sanet i Negrals, Senija, Tormos, Xàbia y Xaló), mientras que en la Marina Baixa se repartirán 34.500 euros (L’Alfàs del Pi, Altea, Beniardá, Bolulla, El Castell de Guadalest, Confrides, Finestrat, La Nucia, Polop, Relleu y Tàrbena).

Finalmente, en el Vinalopó se destinarán más de 36.800 euros para apoyar a los municipios de Algueña, Camp de Mirra, Castalla, Crevillent, Elda, El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Petrer, Pinoso, La Romana, Salinas, Santa Pola y Sax.