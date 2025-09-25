El Consejo Económico y Social de Alicante retoma su actividad con la presentación de propuestas de las Cámaras de Comercio

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Alicante celebrará el próximo lunes, 29 de septiembre, una sesión ordinaria en la que se abordarán las propuestas de las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela. Será la primera reunión en la que se aplique la nueva fórmula de trabajo aprobada en julio, que agrupa a los distintos agentes en nueve bloques sectoriales para agilizar el debate y la presentación de iniciativas.

En esta ocasión, los órganos camerales expondrán su situación y plantearán medidas de mejora de su posicionamiento en el territorio. Posteriormente, se abrirá un turno de intervenciones para recoger aportaciones del resto de integrantes. Este esquema se repetirá en los próximos meses, con un total de cinco plenos hasta enero, en los que cada grupo sectorial presentará sus propuestas. Con las conclusiones se elaborará un documento único que servirá de base para implementar actuaciones desde la Diputación y en colaboración con otras entidades.

Representantes

El CES está integrado por representantes de cámaras de comercio, asociaciones de padres, la Autoridad Portuaria y los Consejos Reguladores, colegios profesionales, universidades, sindicatos, la patronal CEV, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Entre sus funciones figuran encauzar el diálogo entre los agentes económicos y sociales, elaborar estudios sobre asuntos de interés provincial y fomentar la participación ciudadana mediante jornadas y foros.

La convocatoria de este lunes llega después de que el pasado mes de julio el consejo aprobara por unanimidad su calendario de trabajo en el ecuador del mandato, tras más de dos años sin una planificación definida. Aquel retraso motivó críticas de la oposición, que denunció una “parálisis” del órgano consultivo y afeó que las reuniones no se celebrasen con la periodicidad prevista en el reglamento. Aquel pleno también estuvo marcado por la presentación de una guía sobre la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el tejido empresarial, elaborada por Ineca, la Universidad de Alicante y la Generalitat y por el debate político en torno a la Agenda 2030.

Reproches

En aquel encuentro, tanto Compromís como el PSOE reprocharon al equipo de gobierno de la Diputación la falta de impulso en el consejo, mientras que Vox expresó su oposición frontal a los ODS. El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, defendió entonces que el nuevo calendario serviría para ordenar el trabajo y recoger las distintas sensibilidades representadas en el órgano.

La sesión prevista para el lunes será, por tanto, la primera en la que el CES aplique ese calendario y el método de trabajo sectorial aprobado, con el objetivo de que el organismo gane en operatividad y continuidad.