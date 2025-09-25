Mazón pedirá al Gobierno de Sánchez fondos para el desarrollo del TRAM de Alicante y Elche

En el Debate de Política General que se celebra esta semana en las Cortes, el PP de Carlos Mazón plantea como una de sus propuestas de resolución, que deben votarse, la firma de un nuevo convenio con el Gobierno de España para el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transporte, entre ellas las ampliaciones del TRAM de Alicante y Elche. El PP, también liderado por Mazón, busca que su Consell inste al Ejecutivo central a asumir la misma fórmula que se está aplicando en otros territorios, con inversiones estatales directas y convenios singulares.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras explican que la propuesta se sustenta en que el Gobierno ya ha firmado acuerdos similares con otras comunidades y ciudades, como es el caso de Sevilla. Allí, el Ministerio de Transportes financia con 650 millones de euros, la mitad del presupuesto total, la ampliación de la línea 3 del metro, tras el convenio alcanzado con la Junta de Andalucía en 2023.

“Tal y como están financiando el transporte público en otras ciudades, queremos que se haga también en Elche y Alicante para construir el TRAM en el caso de Elche y ampliarlo en el de Alicante”, señalan estas fuentes, que remarcan que se trata de inversiones multimillonarias que la Comunidad Valenciana reclama por la falta de inversión estatal, especialmente en la provincia de Alicante.

Elche se ha convertido en uno de los escenarios más delicados para Mazón en esta materia. Aunque ha insistido este mismo mes en que “la ciudad merece el tranvía y lo necesita”, ha evitado concretar fechas y ha asegurado únicamente que el convenio “está a punto de firmarse”. En su última visita a la ciudad, cargó contra el PSOE por haberse opuesto en el pasado al tranvía y acusó a los socialistas de “decir durante demasiado tiempo que Elche no quería un tranvía y que no lo necesitaba”.

Sin embargo, el propio alcalde, Pablo Ruz, ya ha reconocido que las obras no comenzarán en este mandato y que el proyecto estrella de Mazón para el territorio ilicitano en la campaña de las autonómicas de 2023 se aplaza, como mínimo, a 2027.

En Alicante, la ampliación del TRAM hacia Sant Joan d’Alacant y Mutxamel sigue también sin materializarse, pese a impulsarse ya en tiempos del Botànic. La primera fase prevé conectar el Hospital de Sant Joan, mientras que la segunda se dirigirá hacia Mutxamel. Los trabajos incluyen actuaciones como la ampliación del puente de la avenida de las Naciones para crear la nueva bifurcación hacia Sant Joan. El objetivo es reforzar la red y atender a equipamientos clave como la Universidad Miguel Hernández y el hospital. En un futuro también se habla de que el TRAM llegue a la zona sur de la ciudad de Alicante.

Financiación autonómica

La reivindicación de un convenio para el TRAM se produce en medio del intenso debate sobre la financiación autonómica. El Gobierno ha aprobado la condonación de 11.210 millones de euros de la deuda valenciana, un 19,3% del total, aunque Mazón ha rechazado acogerse a esta medida al considerarla un “chantaje” y un “atropello a la igualdad entre españoles”.

Además, el Ejecutivo ha descartado ampliar esa quita con otros 7.000 millones para la reconstrucción tras la dana, pese a que la Generalitat cifra en 17.800 millones los daños ocasionados y ha incluido en los presupuestos autonómicos una partida de 2.364 millones para esta causa. En este contexto, el presidente sitúa a Alicante como la provincia más castigada por la falta de inversión estatal y reclama un trato similar al recibido por otros territorios.

La historia reciente de los convenios entre la Generalitat y el Gobierno central añade complejidad al debate. A finales de 2022, el Consejo de Ministros aprobó una inyección extraordinaria de 300 millones para la Comunidad Valenciana a través de dos convenios, de los que dos tercios estaban destinados a Alicante. El primero, de 100 millones, se centraba en soluciones de movilidad en transporte público, incluida la compra de 16 nuevos tranvías para el TRAM de Alicante, y el segundo, de 200 millones, en actuaciones de carreteras y ferrocarriles.

Sin embargo, la gestión de esos fondos ha generado controversia. El actual Consell propuso trasladar 15 millones de euros inicialmente previstos para Alicante hacia proyectos en Valencia, alegando que las actuaciones heredadas del Botànic eran irrealizables en los plazos fijados. Posteriormente, Mazón ha reclamado al Gobierno 76,5 millones más para la provincia ante el incremento de los costes de ejecución.

Propuestas de resolución

Más allá de esta iniciativa promovida por Mazón para instar al Gobierno a abordar la ampliación del TRAM de Alicante y Elche, los grupos políticos con representación en las Cortes han dado a conocer sus propuestas de resolución. Entre las que se vinculan a la provincia de Alicante, el PP ha planteado iniciativas que van desde la defensa del sector pesquero y la agricultura hasta la ejecución de grandes infraestructuras como el Tren de la Costa, la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante, la Ronda de Elche o el desdoblamiento de la CV-95. Entre sus propuestas figura también impulsar el hub de innovación en el puerto de Alicante, reforzar Ciudad de la Luz y reclamar al Gobierno que la estación de tren de Alicante lleve el nombre de Eusebio Sempere.

Vox, por su parte, ha centrado sus peticiones en infraestructuras viarias como el desdoblamiento de la N-332 a su paso por Torrevieja, el tercer carril de la A-70 y la mejora de la A-31, además de reiterar que el trasvase Tajo-Segura se base en criterios técnicos.

Desde la izquierda, el PSPV ha insistido en recuperar proyectos vinculados al TRAM, como su llegada a Elche o la ampliación hacia Mutxamel y Sant Joan, además de reforzar la ejecución de la Estación Central de Alicante y garantizar así la conexión entre Luceros y la estación de tren. Los socialistas también reclaman inversiones en la Vega Baja y la reversión de la gestión privada del Hospital del Vinalopó, así como proyectos medioambientales y logísticos. Compromís, por su parte, ha puesto el acento en el apoyo a la cultura, con su petición de un compromiso estable con la Mostra d’Alcoi.