El PP tumba en las Cortes las propuestas de Vox en inmigración, vivienda e igualdad

PP y Vox no han acabado la edición de 2025 del Debate de Política General con un pleno de acuerdo, aunque tampoco es que vayan a salir con los ánimos crispados entre ellos. De hecho, más bien, las negativas parecen esas discrepancias pactadas que vienen bien a los dos partidos para marcar posición. Más con temas sensibles como la inmigración, la vivienda y la igualdad, propuestas donde los voxistas habían dado una vuelca de tuerca más en sus posturas y que los 'populares' han rechazado. Ahora, sin grandes choques.

Superadas las diez de la noche y tras 12 horas de debate, el PP ha tumbado tres de las 12 proposiciones de resolución planteadas por Vox. "Ohhh" se ha oído al verse en la pantalla de votaciones que no salía aprobada. Son las vinculadas con igualdad, vivienda e inmigración, todas dentro de las competencias de la conselleria que encabeza Susana Camarero. En ellas, se pedía, entre otros asuntos, derogar "todas las leyes de género e igualdad" de la Comunitat Valenciana, pedir la "expulsión y repatriación" de todas las personas que entraron en España de manera irregular o priorizar a los españoles en la adquisición de vivienda publica.

Ese rechazo se ha replicado en dos de las propuestas del PP, la referida a la reforma de la financiación autonómica (que ha tenido la abstención de Compromís) y la de igualdad, las dos en las que el partido del Consell ha notado su minoría. El resultado global de las votaciones es prácticamente idéntico al que se vivió en el debate del año anterior, justo antes de la dana, pero cuando populares y voxistas ya habían roto como compañeros del Consell.

En aquella cita, los 'populares' también rechazaron y condenaron al fracaso las propuestas sobre inmigración, igualdad e industria y política lingüística, cuyas medidas fueron juntas; mientras que los voxistas dejaron una del PP sin apoyar, la única que no salió adelante, también sobre financiación autonómica, sobre la que los voxistas siempre se han mostrado contrarios. En cambio, el PP sí le apoyó una a Compromís que en este caso no ha ocurrido.

Ahora bien, los votos no han sido motivo de enfado ni de visibilizar ningún tipo de reproche entre ambos, más bien, evidencias de discrepancias sin más. "Compartimos diagnóstico, pero no la receta", dijo, por ejemplo, Lucía Peral (PP) en lo relativo a la inmigración en un turno en contra de guante blanco, más centrado en criticar al Gobierno central que en poner pie en pared ante las exigencias de los excompañeros de gobierno. "Es evidente que tenemos diferencias en políticas de igualdad", ha justificado Elena Bastidas (PP) en igualdad.

Sin medidas de la izquierda

Pero donde no ha habido ningún tipo de grieta ha sido sobre las mociones presentadas por la izquierda. Ahí PP y Vox han actuado a la una en todo momento y han impedido que saliera adelante ninguna de las propuestas resoluciones planteadas por PSPV y Compromís. Ninguna, ni las de gestión ordinaria, ni las que tenían que ver con condenar el genocidio en Palestina (los diputados socialistas y valencianistas acabaron mostrando carteles de 'Palestina lliure'), ni las peticiones sobre Mazón y el 29 de octubre.

En este sentido, 'populares' y voxistas han rechazado pedirle al 'president' de la Generalitat que acepte el ofrecimiento de la titular del Juzgado de Catarroja y declare en la causa de la dana. Ha sido en una de las mociones de Compromís donde también se incluía impulsar una nueva Unitat Valenciana d'Emergències, asumir la gestión pública de la atención telefónica del 112 o exigir transparencia en el acceso a la documentación del 29 de octubre.