El PP y Vox pasan el rodillo y tumban en las Cortes las propuestas de la izquierda para Alicante

La provincia de Alicante ha vuelto a ser escenario de la pugna política en el Debate de Política General en las Cortes, donde han salido adelante la mayoría de las propuestas de resolución defendidas por el PP y Vox y se han rechazado todas las planteadas por PSOE y Compromís. El resultado dibuja un mapa de prioridades en el que las grandes infraestructuras hidráulicas, las conexiones ferroviarias y la defensa de sectores productivos marcan la hoja de ruta.

El PP ha logrado aprobar iniciativas para la provincia como que se inste al Gobierno a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura con criterios técnicos y no políticos, la defensa del trasvase Júcar-Vinalopó y la petición de un Pacto Nacional del Agua. Vox, por su parte, ha conseguido apoyo en la exigencia de que la planificación hidrológica se base en criterios técnicos, alineándose con la histórica reivindicación de la Vega Baja.

Transporte

En materia de transporte, los populares han sacado adelante la reclamación de la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche, la construcción del Tren de la Costa y la mejora de la línea Alcoy-Xàtiva, además de reclamar al Gobierno de Sánchez fondos para el TRAM de Elche y la ampliación de la conexión de la red tranviaria de Alicante. También se han aprobado otras propuestas vinculadas a obras pendientes como la Ronda de Elche, el desdoblamiento de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela y la ejecución de actuaciones en el Monte Orgegia y la Sierra de Crevillent. Vox ha conseguido respaldo para exigir el desdoblamiento de la N-332 en Torrevieja y el desarrollo de la A-70 y la A-31, infraestructuras estratégicas para la movilidad en la provincia.

En la sesión también se han avalado propuestas del PP para reforzar la competitividad de sectores productivos como la pesca, el mármol de Alicante, las muñecas de Onil o las alfombras de Crevillent. En el ámbito cultural, se ha aprobado la iniciativa para llevar la sede permanente de la Colección de Arte Contemporáneo a las Clarisas de Elche y otras para instar al Gobierno a reforzar la partida a la Fundación Miguel Hernández y a cambiar el nombre de la estación de tren de Alicante por el de Eusebio Sempere, una propuesta avalada por el Pleno de Alicante que sigue a la espera del ministerio de Óscar Puente.

Rechazo total

Frente a este bloque de medidas, las iniciativas del PSOE y Compromís han sido rechazadas en su totalidad. Entre ellas figuraban algunas vinculadas con la Ronda Sur de Elche, la recuperación de planes logísticos en la Vega Baja o la aceleración del hub tecnológico en la provincia. También se han frenado propuestas en sanidad, como revertir la gestión del Hospital del Vinalopó.

El balance del debate ha reflejado un claro contraste. Mientras el PP y Vox han logrado blindar su agenda en materia de agua, infraestructuras o sectores productivos, el bloque progresista ha visto frustradas sus iniciativas, entre ellas, las que tenían impacto directo en la provincia de Alicante.