El PSPV acusa a Mazón de “perder dos años” con el TRAM de Elche y de culpar al Gobierno para tapar su “inacción”

El debate sobre el futuro del tranvía de Elche sigue generando respuestas encontradas. Después de que se conociera que Carlos Mazón pedirá al Gobierno de España un convenio para financiar tanto la construcción del TRAM ilicitano como la ampliación de la red de Alicante, el PSPV ha reaccionado acusando al presidente de “tratar de desviar la atención” y de “culpar al Ejecutivo central para tapar su inacción”.

Fuentes socialistas recalcan que Mazón “ya ha perdido dos años en el TRAM de Elche”, pese a que el proyecto estaba contemplado en el último presupuesto del Consell de Ximo Puig. En aquel ejercicio se incluyó una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto que debía enlazar el Baix Vinalopó con la Vega Baja. El trazado contemplaba la conexión de Elche con el aeropuerto, Santa Pola, Guardamar, Torrevieja y Orihuela. “Había dinero reservado y Mazón no ha hecho absolutamente nada. Esto es un tirabuzón para justificar que no piensa hacer nada y, como no va a hacer nada, le echa la culpa al Gobierno”, apuntan desde el PSPV.

Ejemplo de Sevilla

El planteamiento de Mazón, incluido en sus propuestas de resolución del Debate de Política General, busca que el Ministerio de Transportes financie la obra siguiendo la fórmula aplicada en Sevilla, donde el departamento de Óscar Puente se comprometió a aportar 650 millones de euros —la mitad del coste total— para la ampliación de la línea 3 del metro.

Sin embargo, los socialistas critican que se intente trasladar a Madrid la responsabilidad de un proyecto que, recuerdan, fue promesa estrella de Mazón durante la campaña autonómica de 2023. Entonces el presidente de la Generalitat aseguró que el tranvía se pondría en marcha en este mandato, pero las fechas han quedado en el aire después de que el propio alcalde de Elche, Pablo Ruz, reconociera que las obras no arrancarán, como mínimo, hasta 2027.

PSOE de Elche

El PSOE de Elche también ha cargado contra Mazón. Su portavoz, Héctor Díez, ha tachado de “tomadura de pelo” que el presidente pida ahora al Gobierno que pague “su” tranvía. Ha recordado que tanto Mazón como el alcalde Ruz prometieron pocos días antes de las elecciones de 2023 una inversión de 195 millones de euros que se pondría en marcha en esta legislatura. “No solo no tendremos tranvía, sino que lo que buscan ahora es culpar a otros de su mala gestión y mentiras”, ha denunciado Díez, quien ha calificado la maniobra de “torticera y malintencionada” y ha acusado a ambos dirigentes de “faltar al respeto a los ilicitanos”.