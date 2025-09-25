Gan Pampols y Zulima Pérez se ven las caras por primera vez en público para hablar de la dana y la reconstrucción

La dana y la reconstrucción. Ese ha sido el tema que ha reunido, por primera vez en público, al vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y la comisionada para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez; en la mesa de análisis "Dana 29-O: balance de una catástrofe, preguntas y respuestas", organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta y celebrada este jueves por la tarde en el Hotel SH Valencia Palace.

Expectación había porque era la primera vez que ambos coincidían juntos públicamente. Hace una semana, mantuvieron un encuentro privado, lejos de los focos y sin imágenes; fue su primera reunión de trabajo después de que Pérez cogiera el relevo a José María Ángel después de su dimisión a finales de julio tras destaparse el escándalo por un título falso. Puede, además, que sea la última vez que coincidan porque Gan Pampols dejará el Consell el próximo 4 de noviembre, cuando el president Carlos Mazón remodele el Consell -será la tercera vez en apenas media legislatura- en el que el militar no seguirá.

Antes de entrar al acto, se han encontrado en una sala en la que han podido compartir una conversación distendida ante las cámaras, aunque ya han mostrado algunas discrepancias. Gan Pampols ha defendido que la Administración debe agilizar los trámites para poder reconstruir más rápido en una situación de emergencia como esta que "requieren de otra velocidad", pese a que ha reconocido que este proceso debe ser "garantista". Pero Zulima Pérez ha defendido la "agilidad" establecida por el Ejecutivo central, con mecanismos de ayudas "más rápidos que nunca" en la historia de España. Y ha querido desmontar la teoría de la falta de coordinación entre las dos administraciones desde el primer día, pese a la no existencia de una Comisión Mixta, con los equipos de emergencia; sobre todo, a nivel técnico.

A la mesa también han acudido varios consellers: Juan Carlos Valderrama de Emergencias; Vicente Martínez Mus de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio; Marian Cano de Innovación, Industria y Comercio; Ruth Merino de Hacienda, entre otros.

Un 70 % del Plan Endavant a final de año

El vicepresident Gan Pampols ha explicado las acciones realizadas desde su legada al Consell y ha expuesto el Plan Endavant y sus cuatro ejes -personas, economía, medio ambiente y asociacionismo-, que ha iniciado entre el 35 y 40 % de sus iniciativas y acciones. Se espera que, para finales de año, estén al 70 %.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la coordinación entre administraciones y que esta se debe realizar de arriba abajo. "Cuanto más alto es el nivel, más obligación para coordinar frente una catástrofe como la dana", ha defendido.

Crítica a los bulos

En su turno de palabra, Zulima Pérez ha defendido el papel del Ejecutivo en la reconstrucción porque "nueve de cada 10 euros invertidos en esta tarea provienen del Gobierno de España" y ha destacado la colaboración con los ayuntamientos, a quienes "hemos apoyado económicamente y también hemos querido estar a su lado", y la Diputación de Valencia, a quien ha elogiado por la "rapidez" en la que ha gestionado el dinero del Ejecutivo para reconstruir y reabrir puentes, un "símbolo de esta tragedia".

En varias ocasiones, tanto antes los medios de comunicación como durante la mesa, ha criticado "los bulos institucionales" generados tras la dana y ha señalado, sin nombrarlo, al Consell porque, en muchas ocasiones, estos provienen de organismos en "los que los ciudadanos confían".

Otro de los puntos que más ha desarrollado ha sido el de las actuaciones en los cauces, barrancos y ríos, emprendidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través del Plan de Resiliencia, que cuenta con 530 millones de euros, ampliables. Pérez ha defendido el trabajo hecho: "Se está actuando para asegurar estos municipios, para que sean más resilientes", ha reconocido; pero ha hecho autocrítica: "Sabemos que con esto no está solucionado el problema, pero hemos de ser sensatos y planificar para lo que va a venir".

La representante del Ejecutivo ha incidido también en la parte humana porque la "reconstrucción es económica, social y emocional". Y ha defendido la vía de la "normalidad mejorada", citando un término acuñado por el president Puig durante la pandemia.

Un militar en plena crisis

El nombramiento de Gan Pampols fue el gran anuncio político del president tras la dana del 29-O. Su trabajo de casi un año se reflejó en el Plan Endavant, presentado el 30 de junio, con 339 medidas y un presupuesto total de 29.000 millones de euros. Casi tres meses después se ha conocido que el vicepresidente dejará el Consell en poco más de un mes. Ayer se pronunció sobre ello: "Me voy porque quiero -, expresó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid-. A mí no me echa nadie, me voy porque quiero y porque tengo el convencimiento de que he cumplido".