Las víctimas de la dana, en el Parlamento Europeo: "La responsabilidad máxima es del Consell por el abandono de Mazón"

"Decimos con total claridad, a pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes ante la magnitud del fenómeno climático convertido en tragedia humana". Así, sin personalizar en ningún dirigente ni gobierno la responsabilidad por las 229 muertes tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024, ha comenzado la primera intervención de Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, presidentas de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El documento que tramitó esta comisión finalmente, y que ha dado lugar a que ambas asociaciones estuvieran este jueves en Bruselas, tenía un tono similar: ninguna mención a administraciones concretas ni a responsables políticos determinados. Pero, tras el turno de fijación de posición en el que todos los grupos políticos han manifestado su apoyo, Álvarez y Gradolí sí han concretado quién consideran que tiene la mayor parte de la responsabilidad.

No es un secreto ni es inédito; lo llevan diciendo desde que la dana se llevó a sus familiares, viviendas o vehículos. Pero sí es la primera vez que se escucha en Europa: "Desde estas dos asociacioens tenemos el convencimiento de que la responsabilidad máxima es del Consell de la Generalitat, por el abandono que sufrimos por parte de Carlos Mazón", ha destacado Álvarez, en el turno final de intervención. Ha hecho una pausa tras el nombre del president. "Hay que nombrarlo", ha incidido.

Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, en el Parlamento Europeo / Redacción Levante-EMV

Una "gestión homicida de Emergencias"

"Esperamos que nuestra vivencia, un desastre climático convertido en tragedia humana por la negligente gestión del Consell, sirva", ha defendido Mariló Gradolí. Para la presidenta de la Associació Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024, "no hubo impudencia ciudadana, fue una gestión homicida de Emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales".

Ambas han acabado cogidas de la mano y con aplausos por parte de los parlamentarios este segundo turno de palabra, tras el que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzónca, les ha asegurado que entre las paredes del Europarlamento todo el mundo quería ayudarles y no encontrarían enemigos. Se ha acordado, con el apoyo verbal de todos los grupos, que la petición, en la que reclaman hacer "una investigación exhaustiva", siga abierta. De este modo, como mínimo, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la Unión) tendrá que pronunciarse en un informe sobre si se han vulnerado o no directivas comunitarias en la gestión de la dana. Además, pueden acordarse otras medidas de "seguimiento" o "follow-up" complementarias, como el envío de una misión a la zona cero de la dana, algo que reclama la izquierda y a lo que el PPE estaría "abierto", según fuentes de este grupo en el Europarlamento.

La petición, segunda versión

Pero hay un motivo por el cual la primera intervención de las asociaciones de víctimas ha estado libre de referencias a la responsabilidad del Consell. La petición que se ha escuchado este jueves en la Comisión de Peticiones no es la primera que se presentó, que el PPE rechazó por "política" y al considerar que prejuzgaba el resultado de la investigación. En esta sí se hacían referencias directas a la Generalitat. Para conseguir comparecer, las dos asociaciones de víctimas pactaron un nuevo texto, que eliminaba esas referencias, para conseguir la mayoría suficiente de apoyos que les permitiera que su voz se escuchara en Europa. Pero, después de las intervenciones de los grupos, han considerado que sí debían hacer esa mención directa, después de hablar, en genérico, sobre "los gobiernos".

Esteban González Pons saluda a las víctimas de la dana en el Parlamento Europeo / Redacción Levante-EMV

"Primero lo hemos quitado, pero estaba implícita la mención al jefe del Consell", ha explicado a la salida Rosa Álvarez. "Pero luego sí, porque se han hecho varias alusiones como que nosotras no representábamos a todas las víctimas [las ha hecho sobre todo el PPE], cuando es inviable representar a todas las víctimas", ha añadido. Del mismo modo, ha dicho, "los partidos políticos no representan a todos los ciudadanos, los sindicatos no representan a todos los trabajadores, nadie representa a la totalidad de la ciudadanía, afortunadamente, si no imaginad qué bloque monolítico".

"Lo dice la ley autonómica"

Pero, ha asegurado, sí representan a una mayoría de los familiares de víctimas de la dana. "Y, además, todas a las que representamos están de acuerdo en que el máximo responsable, independientemente de que puedan haber más, es el jefe del Consell, pero no porque lo digamos nosotras, sino porque lo dice la ley autonómica, esté quien esté", ha defendido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. "En este caso estaba Carlos Mazón, antes estaba otra persona, y en un futuro esperemos que haya otra persona, del color que sea, y también será el responsable", ha concluido.