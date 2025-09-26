Alicante recordará a las víctimas de la dana con un olivo y la presentación del Acuerdo Social Valenciano

Alicante conmemorará el próximo lunes, 29 de octubre, el cumplimiento del undécimo mes tras la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia. La Plataforma Mazón Dimisión de Alicante, con el respaldo de la Mesa Comunitaria de la zona norte y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), ha convocado dos citas que combinan memoria, resistencia y reivindicación.

La primera será a las 17 horas en el Solar Comunitario de la Zona Norte (calle Matemático Romero, 8), donde se plantará un olivo como símbolo de vida, futuro y esperanza. La iniciativa pretende honrar a las 229 víctimas de la catástrofe y a las localidades que aún sufren sus consecuencias, además de reivindicar un modelo de reconstrucción social basado en la solidaridad y el apoyo mutuo. La elección del olivo, arraigado en la cultura mediterránea, quiere reflejar la resistencia de los pueblos frente al expolio y la destrucción del territorio.

Ya por la tarde, a las 19 horas, la Sede de la Universidad de Alicante (avenida Ramón y Cajal, 4) acogerá la presentación del Acuerdo Social Valenciano. Este documento, fruto del trabajo de colectivos vecinales, asociaciones de víctimas y movimientos sociales, se plantea como una herramienta de cambio para defender derechos fundamentales, garantizar justicia climática e impulsar un proceso de reconstrucción desde la democracia y la autoorganización popular. El acto contará con la participación de Toni Valero (CLER), representantes de la Mesa Comunitaria de la Zona Norte y será moderado por Toñi Molina, de la Plataforma Mazón Dimisión.

El día después

Los actos de Alicante se celebrarán apenas un día después de la undécima manifestación convocada en València para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana. La protesta del domingo 28 tendrá la novedad de que saldrá de manera simultánea desde dos puntos, Paiporta y València. Una de las cabeceras arrancará en la residencia Savia de Paiporta, considerada la zona cero de la tragedia, mientras que la otra lo hará desde La Rambleta en la capital. Ambas marchas confluirán en el cruce del Bulevar Sur con la calle Pío IX y finalizarán en el Pont de la Solidaritat, el mismo que sirvió de acceso a los voluntarios durante los días más duros tras la riada.

La cita de este domingo en València comenzará a las 18 horas y servirá de antesala a la manifestación del próximo 25 de octubre, cuando se cumplirá un año de la tragedia y se prevé una gran movilización previa al funeral de Estado programado en la Ciutat de les Arts i les Ciències.