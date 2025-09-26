Mazón prescinde de su asesora 'influencer'

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este viernes el cese de Clara Montesinos García como personal eventual de Carlos Mazón en Presidencia. A diferencia de lo que suele suceder en la mayoría de estos casos en los que se pone fin a la relación laboral, en la resolución no figura referencia alguna a que la salida se haya producido a petición propia de la afectada.

Montesinos, uno de los primeros fichajes que hizo Mazón para su equipo nada más acceder al Palau, no era una asesora al uso. Experta en redes sociales y marketing político, se integró en el departamento diseñado por el dirigente popular para impulsar su perfil digital y acercarse sobre todo a los sectores más jóvenes de la población. Un área a la que pese al recorte en asesores aplicado a su llegada a la presidencia, Mazón destinó cuatro de sus 13 eventuales.

La estrategia era clara: generar mucho contenido pero de escasa carga política que permitiera combatir la falta de popularidad con la que el jefe del Consell llegó al poder y presentarle ante la ciudadanía como un político cercano. La ausencia de logos, de la Generalitat o del PP, también era una constante.

Las chicas Oh Mami Blue, Carlos Mazón y Jonan Wiergo durante la gala de los Ídolo 2024. PREMIOS ÍDOLO 2024 / L.FERRÁNDIZ/S.FAJARDO. VALÈNCIA | Saray Fajardo

Un plan que fue viento en popa durante la primera etapa del popular como president, pero que sin embargo ha quedado congelado tras el impacto de la dana y el posterior cuestionamiento de la gestión de la emergencia por parte de Mazón, cuya aceptación a nivel social ha quedado tocada.

De la calle al despacho

El giro comunicativo en las redes de Mazón es evidente desde la catástrofe, que sin duda ha condicionado su último año. En sus publicaciones previas al 29-O, son habituales los vídeos del president en contacto directo con la calle o en tono distendido. Dialogando con vecinos de localidades en fiestas, recomendando productos valencianos como horchatas o papas, o desvelando algunos de sus bocadillos preferidos.

Pero la riada y sus devastadoras consecuencias han frenado esa hoja de ruta digital. De las redes de Mazón ha desaparecido cualquier rastro de publicación relajada y ahora proliferan las de claro tinte institucional. Visitas oficiales, intervenciones parlamentarias y mucha gestión.

Un cambio que también se detecta a través de su agenda oficial, de la que también han desaparecido los actos que implican cercanía con la ciudadanía, tras unos meses en que las protestas han sido casi una constante en cada actividad de Mazón en el exterior. Por otro lado, el DOGV ha publicado a su vez el nombramiento, también como asesor de Mazón, de Pedro Martínez García.