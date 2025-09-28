El polémico tuit de Óscar Puente: "¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado este domingo en X (antes Twitter) el mensaje: «¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?», acompañándolo del aviso rojo de AEMET por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia, con “peligro extraordinario” de inundaciones y crecidas repentinas.

La AEMET elevó a nivel rojo la alerta en el este peninsular para la tarde-noche del domingo 28 y el lunes 29 de septiembre, pidiendo seguir las indicaciones de Protección Civil ante la previsión de lluvias de intensidad torrencial. El riesgo es extremo ya que podrían registrarse acumulados muy altos en pocas horas.

El comentario de Puente ha generado críticas en redes por el tono irónico en un contexto de emergencia. Varias localidades de la provincia de Alicante y Valencia han suspendido las clases para este lunes y se envió un mensaje Es-Alert a los móviles ante el episodio meteorológico.

La referencia de Puente remite a la comida de Carlos Mazón en El Ventorro el 29 de octubre de 2024, día de la dana que devastó la provincia de Valencia. La polémica se prolonga desde entonces: el Gobierno llegó a poner en duda ese almuerzo, y el propio Mazón ofreció explicaciones meses después sobre el carácter de la cita. Puente ha reclamado reiteradamente que se exhiba la factura de la comida.

Qué dice exactamente la alerta

El mensaje difundido por AEMET advertía: “AVISO ROJO | Lluvias torrenciales. Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil.” Este aviso resume el alcance del episodio y el llamamiento a la prudencia y a limitar desplazamientos.

Reacciones del propio ministro

Tras las primeras críticas, Puente encadenó otros mensajes defendiendo su posición y vinculando la controversia del “Ventorro” con la gestión de la DANA de 2024 por parte del Consell. Ha llamado a Mazón "incorregible", ilustrándolo con una imagen del jefe del Consell lanzado besos en Murcia.