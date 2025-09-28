El polémico tuit de Óscar Puente: "¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?"
El ministro de Transportes crea controversia con un mensaje sarcástico en plena alerta roja por lluvias en el arco mediterráneo
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado este domingo en X (antes Twitter) el mensaje: «¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?», acompañándolo del aviso rojo de AEMET por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia, con “peligro extraordinario” de inundaciones y crecidas repentinas.
La AEMET elevó a nivel rojo la alerta en el este peninsular para la tarde-noche del domingo 28 y el lunes 29 de septiembre, pidiendo seguir las indicaciones de Protección Civil ante la previsión de lluvias de intensidad torrencial. El riesgo es extremo ya que podrían registrarse acumulados muy altos en pocas horas.
El comentario de Puente ha generado críticas en redes por el tono irónico en un contexto de emergencia. Varias localidades de la provincia de Alicante y Valencia han suspendido las clases para este lunes y se envió un mensaje Es-Alert a los móviles ante el episodio meteorológico.
La referencia de Puente remite a la comida de Carlos Mazón en El Ventorro el 29 de octubre de 2024, día de la dana que devastó la provincia de Valencia. La polémica se prolonga desde entonces: el Gobierno llegó a poner en duda ese almuerzo, y el propio Mazón ofreció explicaciones meses después sobre el carácter de la cita. Puente ha reclamado reiteradamente que se exhiba la factura de la comida.
Qué dice exactamente la alerta
El mensaje difundido por AEMET advertía: “AVISO ROJO | Lluvias torrenciales. Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil.” Este aviso resume el alcance del episodio y el llamamiento a la prudencia y a limitar desplazamientos.
Reacciones del propio ministro
Tras las primeras críticas, Puente encadenó otros mensajes defendiendo su posición y vinculando la controversia del “Ventorro” con la gestión de la DANA de 2024 por parte del Consell. Ha llamado a Mazón "incorregible", ilustrándolo con una imagen del jefe del Consell lanzado besos en Murcia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras