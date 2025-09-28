La provincia de Alicante acumula más de 750 millones que no puede gastar por las reglas fiscales

La provincia de Alicante acumula más de 750 millones de euros en remanentes de tesorería que permanecen inmovilizados en los bancos por la reactivación de las reglas fiscales. Aunque los ayuntamientos han cerrado ejercicios con superávit y disponen de recursos propios, la normativa estatal les impide destinarlos libremente a proyectos locales o a reforzar servicios públicos.

Las llamadas reglas de gasto forman parte de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece límites de déficit, deuda y crecimiento del gasto para todas las administraciones. Antes de la pandemia, estos criterios obligaban a los consistorios a priorizar la amortización de deuda frente al uso de los remanentes para otras finalidades. Con la crisis sanitaria, el Gobierno suspendió temporalmente estas restricciones, lo que permitió a municipios y diputaciones emplear sus ahorros en inversiones sostenibles y en la reconstrucción social y económica.

Desde 2024, sin embargo, las reglas han vuelto a entrar en vigor y se han recuperado las limitaciones. El superávit debe destinarse de nuevo a reducir deuda, con escasas excepciones que permiten financiar determinadas inversiones siempre que no se incumplan los objetivos de estabilidad ni la regla de gasto.

Cantidades millonarias

En este contexto, los grandes ayuntamientos y la Diputación de Alicante acumulan cantidades millonarias sin poder utilizar: 239 millones en la institución provincial, 125,8 en Alicante, 57,9 en Orihuela, 43,4 en Torrevieja, 40,8 en Benidorm o 31 en Elche, entre otros. El saldo conjunto de los municipios con más de 20.000 habitantes asciende a 775,3 millones, una cifra que refleja el alcance de las restricciones en la provincia.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) insiste en que los consistorios cumplen sobradamente los objetivos de estabilidad y que deberían disponer de mayor autonomía financiera. «No pedimos gastar más de lo que ingresamos, pedimos poder usar lo que ya hemos ahorrado», subrayan desde la entidad.

En el Ministerio de Hacienda señalan que la regla de gasto está recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una norma aprobada por un Gobierno del PP que, en su exposición de motivos, fija como filosofía la estabilidad fiscal y el control de la deuda. Subrayan que el límite al uso de los remanentes no es una decisión coyuntural, sino que deriva de esa ley y de la propia Constitución Española, y remarcan que el Ejecutivo es favorable al cumplimiento de las reglas fiscales en coherencia con los compromisos europeos.

Las mismas fuentes defienden que, bajo la actual legislatura, ayuntamientos y comunidades autónomas han recibido los mayores recursos de su historia y que en ese marco se intentó dar salida al problema de los remanentes municipales. Para ello, el ministerio presentó un real decreto-ley que habría permitido a los consistorios movilizar parte de los ahorros depositados en los bancos, garantizando la compatibilidad con la Constitución y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, recalcan que la propuesta fue rechazada en el Congreso, con el voto en contra del PP. «Se trataba de una solución que permitía ampliar la capacidad de gasto de los ayuntamientos, pero no se logró sacar adelante», apuntan desde el departamento.

Al respecto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Ángel Sánchez explica que la justificación de estas limitaciones «es tanto jurídica como económica». Recuerda que la regla de gasto está recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo objetivo es controlar el nivel de déficit de las administraciones públicas.

«La norma establece que, cuando hay superávit presupuestario y remanente de tesorería, debe destinarse prioritariamente a la amortización de deuda. De esa forma, los ayuntamientos contribuyen al control del déficit del conjunto de las administraciones», apunta. Solo en caso de que queden recursos sobrantes, añade, pueden emplearse en inversiones financieramente sostenibles, como infraestructuras u otros proyectos que generen riqueza, nunca en gasto corriente.

«Eslabón débil»

A su juicio, el debate está en que esta regla afecta sobre todo a los consistorios, «el eslabón más débil de las administraciones españolas». «Si tienes superávit, lo primero se destina a reducir deuda y, en su caso, a inversiones, pero no a cubrir gasto corriente», recalca.

Desde una perspectiva de gestión financiera, Sánchez apunta que la existencia de remanentes es lógica, ya que los presupuestos se elaboran como una estimación de ingresos y gastos: «El saldo puede acabar siendo superávit por haber gastado menos o ingresado más de lo previsto y hasta que no se liquida el presupuesto no se hace patente».

Lo que considera menos razonable es que los remanentes crezcan de manera constante con el paso de los años. «Son recursos públicos que deben gastarse. Las administraciones están para prestar servicios a la ciudadanía y no para acumular superávits indefinidamente», señala. En su opinión, la única justificación válida sería que una administración tenga prevista una inversión de envergadura recogida en un plan a medio o largo plazo.

El economista advierte, además, de un factor técnico que también influye: los largos plazos de ejecución. Desde que se decide una inversión hasta que se culmina pueden transcurrir años entre licitación, adjudicación y obras, lo que provoca que los remanentes se mantengan en los balances durante varias anualidades.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, lamenta que la institución tenga «un remanente de 239 millones de euros fruto de la gestión» que no puede destinar a planes o proyectos en beneficio de los 141 municipios alicantinos. Serna asegura que, como la Diputación, «ninguna administración local, diputaciones y ayuntamientos de la provincia o del resto de España pueden hacer uso de ese dinero». La dirigente popular apunta incluso que la explicación puede estar en el «cambio político del mapa del municipalismo tras las elecciones de 2023, con una mayoría de ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP».

Alicante y Elche

En el caso de la capital provincial, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, subraya que «las cuentas del Ayuntamiento están más saneadas que nunca» y califica de «incomprensible» que el Gobierno central no permita gastar los más de 125 millones de remanente municipal en proyectos necesarios para Alicante, que se han ido acumulando en parte por el retraso en la ejecución de iniciativas. «Tenemos una disponibilidad de crédito sin precedentes, pero la regla de gasto del Ejecutivo de Sánchez maniata a los ayuntamientos y nos impide seguir progresando y creciendo con inversiones financieramente sostenibles», denuncia Beldjilali, quien acusa al Ministerio de Hacienda de mantener «secuestrados los ahorros de los alicantinos y de los ayuntamientos del resto de España».

Hacienda defiende que no se trata de una decisión coyuntural, sino que está fijada por la Constitución

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, califica de «inconcebible» que los ayuntamientos no puedan utilizar sus propios recursos. «Es un disparate absoluto que condena a los consistorios a no poder destinar ese dinero absolutamente a nada», denuncia en relación a los 31 millones de euros de remanente que acumula la ciudad ilicitana. Ruz recuerda que en los años de levantamiento de las reglas fiscales esos fondos se podían emplear en inversión e incluso en parte de gasto corriente, mientras que ahora «se impide su uso por completo» y se obliga a «tirar de préstamos».