La amenaza de lluvia frustra los actos contra Mazón en Alicante previstos para este lunes

La borrasca que mantiene en alerta a la Comunidad Valenciana ha obligado a suspender dos citas políticas destacadas previstas este lunes en Alicante. La Plataforma Mazón Dimisión ha anunciado la cancelación de los actos convocados para la tarde en la ciudad. Estaba previsto que a las 17 horas se plantara un olivo en el solar comunitario de la Zona Norte como homenaje a las 229 víctimas de la dana y como símbolo de memoria, vida y resistencia. Dos horas después, la Sede Universitaria debía acoger la presentación del Acuerdo Social Valenciano, un documento elaborado por colectivos vecinales y asociaciones de víctimas para reclamar justicia climática y un modelo de reconstrucción social más solidario.

La suspensión de estos actos llega apenas un día después de la undécima manifestación celebrada en València para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat por su gestión de la catástrofe. La protesta de este domingo ha reunido a más de 5.000 personas y precede a la gran movilización anunciada para el 25 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

La situación meteorológica también ha obligado a cancelar otra cita en la capital alicantina, la presentación del informe “Ayuda humanitaria en tiempos de policrisis” a cargo de la eurodiputada socialista Leire Pajín. El acto, organizado por Casa Mediterráneo, iba a celebrarse este lunes a las 17 horas y tenía previsto reunir a representantes institucionales, académicos y sociales en un debate sobre los desafíos globales de la ayuda humanitaria, desde la crisis de financiación hasta la necesidad de reforzar los principios del derecho internacional humanitario.

Nueva fecha

La organización ha comunicado que la suspensión responde a la alerta meteorológica y que se trabaja para buscar una nueva fecha que permita recuperar la convocatoria en condiciones de seguridad. Con estas cancelaciones, Alicante se queda sin dos encuentros significativos previstos para esta jornada, en un lunes en el que la prioridad está marcada por la seguridad ante la amenaza de lluvia.

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Alicante sí se ha celebrado con normalidad en el Palacio Provincial. La sesión ordinaria ha arrancado a las 10 horas y ha inaugurado la nueva fórmula de trabajo del órgano consultivo aprobada en julio, con la intervención de las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela. Estas entidades han presentado propuestas para mejorar su posicionamiento en el territorio y han abierto un turno de debate con el resto de integrantes. Se trata del primero de los cinco plenos previstos hasta enero, con los que se busca dar continuidad y operatividad a un organismo que había sido criticado por su inactividad en el inicio del mandato.