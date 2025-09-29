El Consejo Económico y Social de Alicante reabre el debate sobre la financiación, la deuda y el turismo

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Alicante ha vuelto a escena este lunes en el salón de plenos de la Diputación con la mirada puesta en su nueva etapa de trabajo. Tras dos años de acusaciones de inactividad, el órgano consultivo ha estrenado su nuevo calendario de trabajo con una sesión en la que las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela han presentado un informe sobre la situación y los retos de la provincia. El documento, concebido como una “hoja de ruta” para el futuro económico, ha abierto el debate con un cruce de posiciones sobre la financiación autonómica, la quita de la deuda, el modelo turístico y hasta el uso del valenciano.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido el encargado de abrir la sesión en nombre de las tres entidades camerales. “El Consejo es un foro en el que se escuchan distintas voces y se busca mejorar el futuro de la provincia”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que Alicante “no puede conformarse con ser la quinta provincia en PIB, sino que debe aspirar a ser un ejemplo de innovación y bienestar social”.

Junto a él, la jefa del Gabinete de Estudios, Mari Carmen Pastor, ha desgranado un análisis detallado de la economía alicantina, un territorio en el que el sector servicios concentra el 72 % del PIB, muy por encima de la media nacional, con el turismo como gran motor, seguido del comercio y las actividades inmobiliarias. La industria apenas alcanza el 11 % y la construcción un 7 %.

Desequilibrio estructural

El informe pone cifras a los desequilibrios estructurales. Alicante debería haber recibido entre 2008 y 2024 unos 9.800 millones de inversión estatal, pero solo han llegado 5.700. “Somos la quinta provincia en aportación al PIB y la cuarta en población, pero seguimos a la cola en inversión”, ha recalcado Pastor.

La lista de déficits incluye proyectos enquistados como el Tren de la Costa, la línea Alcoy-Xàtiva o la ampliación del aeropuerto, a la que el Gobierno ha destinado 1.154 millones. A ello se suman la necesidad de modernizar regadíos, garantizar agua para la agricultura y la industria y atender a la creciente demanda de vivienda.

La presentación ha dado pie a un turno de intervenciones en el que se ha aplaudido la utilidad del diagnóstico, pero en la que han aflorado las discrepancias sobre las soluciones. Paco García, de CC OO, ha subrayado que “la ejecución de los presupuestos sigue a la baja” y ha advertido de que los déficits “no solo son de inversión, sino de falta de cumplimiento”.

Quita de la deuda

Ha aprovechado para poner sobre la mesa el debate de la quita de la deuda autonómica, al tiempo que ha lanzado un aviso sobre el turismo: “Las comarcas con más visitantes, como la Vega Baja, la Marina Baixa y la Marina Alta, son también las que tienen mayores índices de pobreza. El turismo por sí mismo no garantiza riqueza”.

El modelo turístico fue ha sido de los puntos más discutidos. Mientras Baño ha defendido su papel como “fuente de riqueza que no debe criminalizarse”, otras voces han alertado de la presión sobre la vivienda y la pérdida de cohesión social. Ismael Vicedo, de Escola Valenciana, ha recorado que “en barrios de Alicante como Benalúa o San Blas los pisos se han convertido en hostels y alquileres de corta estancia” y ha lamentado que los jóvenes se vean expulsados del mercado residencial: “Quien quiere desarrollar su proyecto de vida en Alicante no puede hacerlo”.

La diputada socialista Isabel López ha coincidido en la necesidad de exigir más inversiones al Estado, pero ha pedido también mayor responsabilidad local: “No basta con reclamar, hay que ejecutar. Hemos dejado pasar oportunidades como la A-7 o la línea Alcoy-Xàtiva. Si no marcamos prioridades claras, nos pasa el tren por la puerta”. En la misma línea, el representante de la Universidad de Alicante, Juan Llopis, ha reclamado que de aquí a enero el CES concrete “tres propuestas claras”, advirtiendo del riesgo de diluirse en diagnósticos excesivamente amplios.

Dimesión social

La dimensión social ha estado presente en la voz de Cristina Esclapés, de Cocemfe, que ha echado en falta la perspectiva de la discapacidad: “Cuesta encontrar viviendas adaptadas y el Cercanías Alicante-Elche-Murcia sigue sin ser accesible para personas con movilidad reducida”. Por su parte, el cónsul Erik de Haan ha recalcado que los residentes extranjeros suponen una parte sustancial de la población y que su aportación “va mucho más allá de las cifras oficiales”. También ha reclamado mejor conectividad con el aeropuerto y mayor integración en la planificación provincial.

Desde Vox, su portavoz en la Diputación, Gema Alemán, siguiendo la línea habitual de la formación ultra, ha cargado contra la Unión Europea por las “políticas verdes que encarecen la producción” y ha defendido la libertad de las familias para elegir entre hoteles y apartamentos turísticos. “Comparar buen o mal turismo según dónde se aloje el visitante no tiene sentido”, ha sostenido.

El debate se ha trasladado al terreno lingüístico. Vicedo ha reclamado que el informe se publique también en valenciano, mientras que la vicepresidenta primera de la Diputación y presidenta de la sesión, Ana Serna, ha pedido “consideración” al no ser valencianoparlante. “La lengua debe ser una sinergia, no un motivo de división”, ha defendido.

Mensaje conciliador

Pese a los roces, Baño ha querido cerrar con un mensaje conciliador: “Lo bonito de este foro es poder hablar con respeto aunque pensemos diferente. La provincia necesita que sumemos todos y que este Consejo sea útil”. Con esa premisa, el CES tiene por delante cuatro plenos más hasta enero para fijar un documento conjunto que marque las prioridades de Alicante en vivienda, financiación, infraestructuras o sostenibilidad.

A la conclusión del Consejo, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha lamentado que la presidenta del CES “haya aprovechado el último turno de palabra para exigir que las sesiones se desarrollen en castellano, despreciando el uso del valenciano, lengua propia de las comarcas de Alicante”. Perles ha advertido de que “este tipo de posicionamientos del PP buscan convertir una cuestión de derechos lingüísticos y de normalidad democrática en un falso debate sobre educación y convivencia”.

Además, ha criticado el contenido del informe de las Cámaras por considerarlo “autocomplaciente” y ha reprochado que no aborde problemas “de gran trascendencia como la corrupción, la contratación pública o la grave situación de la vivienda”. También ha afeado la ausencia de un discurso crítico hacia la falta de ejecución de la Generalitat: “En lo que llevamos de 2025 no llega ni al 10%, cuando en el pasado un 60% ya se consideraba un insulto a los alicantinos”.