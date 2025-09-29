La dependencia que no llega: Siete años de espera para la familia y 50.000 euros de gastos

Cuando los hijos de Milagros vieron que la mujer necesitaba ayuda presentaron la solicitud para acceder a la ley de Dependencia. La petición tiene fecha del 20 de noviembre de 2018. Milagros tenía 79 años. La mujer murió dos años después sin haber sido ni tan siquera valorada. Sus hijos, a día de hoy, siguen esperando que se tramite el expediente y percibir la ayuda a la que su madre tenía derecho. Ya son 7 años de espera. "La paciencia se agotó hace tiempo", explica Mila, la hermana que hace de portavoz de una familia que ha pedido préstamos y ha consumido los ahorros para hacer frente a los gastos ocasionados cuando una persona mayor pierde la movilidad necesita atención las 24 horas del día, los 365 días de la semana.

La familia no ha parado de preguntar en la Conselleria de Servicios Sociales por el expediente de su madre durante siete años, reclamaciones al Síndic de Greuges includidas, "gobierne quien gobierne", porque el expediente se inicia en época del Botànic y continúa encallado con el PP. Aseguran que dan la cara y elevan la voz para ponerle rostro a las cifras de expedientes como el suyo, que se cuentan por miles. No se equivocan. Un total de 37.481 personas han fallecido en la Comunitat Valenciana en lista de espera de la dependencia durante los 18 años que tiene la ley. Es más, 22.806 estaban pendientes del reconocimiento de un grado de dependencia entre 2017 y 2024. Como Milagros. Así consta en el informe que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicó el 2024 con motivo del XVIII aniversario de la ley de Dependencia.

Cinco años de retraso en la tramitación

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tiene la obligación de resolver estos expedientes, que se tramitan por la vía de la "responsabilidad patrimonial" cuando la persona fallece esperando la ayuda. Sin embargo, la Administración lleva un retraso de cinco años. Así consta en el último Informe Anbual del Síndic de Greuges (años 2024), donde afirma que la conselleria «está actualmente resolviendo reclamaciones iniciadas en 2018-2020». Así consta también la respuesta aportada a esta familia por parte de la Administración, en distintos correos electrónicos. «Actualmente se están resolviendo los procedimientos de responsabilidad patrimonial de expedientes iniciados en el año 2019 y principios del 2020», aseguran a la familia desde la Administración. En otro correo, les indican de igual forma: «En estos momentos estábamos y trabajando en el número 1000 del ejercicio 2020». Lo que sí sabe la familia es el número de expediente: el 4.061 del año 2020. «Lo que hemos podido comprobar la conselleria revisa una media de 16,6 expedientes al mes, lo que significa que para que eguen al expediente de mi madre tenemos que esperar 17,37 años para que revisen, no para que abonen, lo que tenía que haber cobrado mi madre para mejorar su calidad de vida como persona dependiente», explica Mila Albert, una de los cinco hijos.

La familia tuvo claro que mientras llegara la ayuda a la dependencia había gastos que asumir. Sobre todo cuando Milagros sufrió un ictus que la mantuvo meses ingresada en el Hospital Clínico, y del que salió para ingresara en el Padre Jofre por una úlcera «que no había manera de que cerrara». La mujer perdió la movilidad y los hijos decidieron acondicionar la vivienda de su madre para cuando saliera del hospital. «Eliminar las barreras arquitectónicas para que la silla de ruedas entrara por las puertas, reformar el baño para hacerlo accesible y comprar la cama hospitalaria y el pertinente colchón nos costó unos 10.000 euros», explica la mujer. Los hermanos realizaron las obras mientras la mujer estaba en el hospital. Durante ese tiempo, la conselleria se puso en contacto con la familia en dos ocasiones. «Llamaron para realizar la valoración a mi madre. Faltaban semanas para que caducara el expediente pero mi madre estaba en el hospital», explican.

Cuando Milagros salió del hospital la mujer estuvo en su casa reformada tan solo una semana. La herida seguía abierta y la recomendación era una residencia. «Con la ayuda de la dependencia nos hubiera costado menos, pero al final, una residencia con médico 24 horas nos costó más de 2.800 euros al mes. Un dineral. Entre la reforma y la residencia el gasto supera los 50.000 euros», explica.