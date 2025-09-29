Salomé Pradas, la exconsellera que dirigía la emergencia en la dana, pide el archivo de la causa tras la declaración del presidente de la CHJ

Salomé Pradas, la exconsellera que dirigió la emergencia en la dana del 29 de octubre, e investigada junto a su número dos en la causa por los 229 fallecidos, ha solicitado el archivo de la causa tras la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

En el escrito de Pradas, notificado hoy a las partes, la defensa de la exconsellera defiende que "tal como se desprende de la instrucción, y de forma patente tras la declaración del señor Polo en sede judicial, ha quedado acreditado que no existe indicio alguno que sustente la continuación del procedimiento penal contra nuestra representada, doña Salomé Pradas".

Sobre la declaración de Polo, la defensa de Pradas asegura que la comparecencia del presidente de la CHJ que "resulta absolutamente esclarecedora para descartar la responsabilidad a título de negligencia de la señora Pradas". Para apuntalar esta petición la defensa de la exconsellera aporta su propia interpretación de la declaración del 19 de septiembre (cuya transcripción aún no se ha notificado) y destaca que Miguel Polo "reconoció que en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) no se manejó información alguna relativa al barranco del Poyo, cuando, como es sabido, la inmensa mayoría de las víctimas fallecieron a consecuencia del desbordamiento del citado barranco".

También destaca el abogado de Pradas, Eduardo de Urbano Castrillo, de la declaración de Polo que el presidente de la CHJ "no tuvo sensación del riesgo real pues admitió que en la mañana de ese día 29 de octubre, estuvo en un acto de la Universitat de Politècnica de València (UPV), acto al que no hubiera asistido de considerar la gravedad de la situación".

Y también que el presidente del organismo de cuenca "insistió una y otra vez, que su actuación ese día se centró en la Presa de Forata por las gravísimas consecuencias que se hubieran producido de desbordarse la presa". También que "declaró, literalmente, que 'nadie podía prever lo que iba a suceder' aunque sabía que la Aemet había emitido una alerta roja (riesgo extremo de precipitaciones) a las 07:36 de ese día".

La defensa de la consellera también considera que Miguel polo "no anticipó ninguna explicación de las consecuencias que pudieran tener los anuncios de intensas precipitaciones en la zona de las montañas de las que luego descenderían, lógicamente, los ríos y cauces cargados de agua hacia las zonas de más abajo". Y que a la CHJ "le correspondía el control antes, durante y después, de los barrancos y cauces objeto de su competencia, reconociendo que había muchos sensores que no funcionaban, pero que la ausencia de información no era relevante porque no había capacidad de reacción".

El abogado Eduardo de Urbano también interpreta que Miguel Polo en su declaración "declaró que los cauces arrastraron ese día, residuos vegetales como cañas y objetos de todas clases ocupando hasta un 30 por 100 de su caudal, no precisando con exactitud qué proporción correspondía a basuras preexistentes, que no habían sido objeto de limpieza y cuánto a la generada el día de la dana".

Y reitera la teoría del supuesto "apagón informativo" de la CHJ descartado por la jueza de la dana y por la sección segunda de la Audiencia de València. "El 'apagón informativo' entre las 16.13 y las 18.43, consideró que no fue tal porque el SAIH (Sistema automático de información hidrológica) informaba permanentemente, si bien reconoció que en ningún momento trasladó información de lo que sucedía en la rambla y barranco del Poyo, en ese espacio de tiempo, que fue cuando se produjeron la inmensa mayoría de víctimas.

A juicio de la defensa de Salomé Pradas, toda "esta falta de información esencial y con tiempo suficiente para mandar el ES-Alert a la población es ajena a nuestra representada a la que no se le puede imputar, por tanto, responsabilidad que conecte su actividad en el Cecopi con el resultado de fallecidos producido".

La defensa de la exconsellera de Jusicia e Interior, responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024, también insiste en la exculpación de responsabilidades que hizo el presidente de la CHJ. "El propio señor Polo intentó desplazar su responsabilidad, indicando en su declaración que la culpa de no trasladar la información al Cecopi era de los técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias" de l'Eliana. Una información que contrasta con "las declaraciones testificales practicadas (de técnicos de dicho centro) [que] son unánimes: no trasladaron el contenido del famoso correo de las 18:43 horas porque entendían que, al estar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presente en la reunión, era esta entidad —técnica, competente y responsable por imperativo legal— la única encargada de valorar y comunicar dicha información.