Más de 80 colectivos de Alicante llaman a manifestarse este sábado en apoyo a Palestina

Más de 80 colectivos, asociaciones y organizaciones sociales de Alicante y comarcas han convocado para este sábado, 4 de octubre, una manifestación en apoyo al pueblo palestino. La marcha arrancará a las 18 horas en las escaleras del Jorge Juan y concluirá en la plaza del Ayuntamiento. Bajo los lemas “Palestina, resistiendo al colonialismo, genocidio, apartheid y ocupación” y “Dos años de genocidio en Palestina, por el fin del comercio de armas y las relaciones con Israel”, los convocantes quieren visibilizar su solidaridad y exigir cambios en la política internacional y española respecto al conflicto.

La convocatoria se enmarca en la movilización estatal impulsada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), que este año tendrá presencia en más de 70 ciudades de todo el país. En el caso de Alicante, los organizadores resaltan que se ha producido un incremento significativo de adhesiones respecto al año anterior, con más de 80 entidades participantes entre colectivos vecinales, asociaciones culturales, sindicatos, plataformas ecologistas, grupos feministas y organizaciones políticas.

Dos años

En el manifiesto que se leerá con motivo de la protesta, los colectivos recordarán que este mes se cumplen dos años desde el inicio del “genocidio” en Gaza. Denuncian que Israel ha destruido más del 92 % de las viviendas en la Franja, así como hospitales, bibliotecas, universidades, mercados y campos de cultivo. También recalcan que en Cisjordania se producen ataques diarios del ejército israelí y de colonos armados, además de restricciones de movilidad, demoliciones de casas, arrestos de menores y vulneración de derechos en las prisiones.

El documento destaca que la presión social internacional ha impedido que se controle la opinión pública y ha forzado a algunos gobiernos a adoptar medidas. Sin embargo, los colectivos consideran que las iniciativas aprobadas hasta el momento son insuficientes. En particular, critican el real decreto ley aprobado en septiembre en el Congreso, que según subrayan “no es un embargo de armas a Israel, sino una medida imprecisa, incompleta y llena de excepciones”.

Entre las reivindicaciones principales que se plantean en la protesta figuran el fin del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel y sus filiales, la apertura de un corredor humanitario bajo mandato de Naciones Unidas que garantice el paso de alimentos, medicinas y ayuda, la ruptura de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales y el apoyo del Gobierno español a las demandas judiciales internacionales contra líderes israelíes por crímenes de guerra.

Solidaridad

El manifiesto también reclama el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina, la derogación de la Ley Mordaza y la ruptura del hermanamiento entre la ciudad de Alicante y la localidad israelí de Herzliya, lo que califican como “una vergüenza más” del Ayuntamiento.

La manifestación concluirá con la lectura pública del manifiesto y con diferentes actuaciones culturales y artísticas. Está prevista la participación de la Muixeranga d’Alacant, el grupo Dances del Món, un espectáculo de baile a cargo de The Nest Swing y la actuación de Alba Asenci, que interpretará la canción “Tinc un cant dins del cor”.

Los colectivos firmantes insisten en que “cada acción, cada boicot y cada gesto de solidaridad contribuye a reforzar un movimiento que busca extenderse a barrios, centros de trabajo y diferentes ámbitos de la vida social”. Por último, añaden que su objetivo “es mantener la presión y seguir sumando apoyos hasta que toda Palestina sea libre”.