“Caramelos envenenados”: el PSOE carga contra la gestión de las subvenciones en la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante vive “en una parálisis crónica” que lastra a los municipios más pequeños de la provincia. Así lo ha denunciado este miércoles el portavoz socialista, Vicente Arques, acompañado de los diputados Isabel López e Ismael Vidal, en una comparecencia en la que han puesto el foco en la gestión del reglamento de subvenciones aprobado tras cuatro años de trabajo. Para el PSOE, lejos de agilizar los trámites, la reforma mantiene un sistema que consideran “inviable” y que amenaza con dejar sin ejecutar parte de los fondos.

Arques ha recordado que había pedido la celebración urgente del debate sobre el estado de la provincia para el ya concluido septiembre, un pleno que sigue sin convocarse y que sigue sin fecha. “Los plenos de la Diputación se han convertido en sesiones de trámite. La institución está paralizada. Hoy mismo debía celebrarse el pleno ordinario, que se ha aplazado a la semana que viene. Ese pequeño detalle refleja la realidad de una Diputación cada día más lenta”, ha reprochado el dirigente socialista.

Según el portavoz, el nuevo reglamento de subvenciones —culminado tras cuatro años de comisión de trabajo— apenas introduce cambios sustanciales. Arques ha alertado de que muchos ayuntamientos disponen de apenas cinco días para presentar la documentación, lo que hace prácticamente inviable concurrir a las ayudas. “Denunciamos de nuevo la paralización de la Diputación. Estamos a 1 de octubre, sin debate de la provincia y con subvenciones de 2025 aún retrasadas”, ha insistido.

La diputada socialista Isabel López ha abundado en esa crítica, poniendo el acento en que la institución “recibe más dinero que nunca de las transferencias del Estado”, pero esos recursos “no llegan a los municipios”. Para la socialista, la comparación con las diputaciones de Valencia y Castellón es “demoledora”, ya que el Fondo de Cooperación autonómico se reparte en esas provincias de manera automática mientras que en Alicante se mantiene bajo control político. “Se está politizando el dinero de la Diputación. Hay infinidad de convocatorias, plazos imposibles y dinero que no llega. La herencia de Mazón es una losa para Toni Pérez”, ha afirmado.

López ha apuntado que el PSOE promovió en el anterior mandato la comisión técnica para modernizar el reglamento de subvenciones, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar el acceso a los municipios pequeños. “Se ha tardado cuatro años en cerrar ese trabajo y desde julio han pasado cuatro plenos hasta llevar la propuesta al pleno. Ahora hay que demostrar voluntad política. Pero tememos que la inercia de mala gestión va a continuar. Ya vale de excusas y de mentiras: que se pongan a trabajar para la provincia”, ha exigido.

El diputado socialista Ismael Vidal ha puesto un ejemplo concreto para ilustrar lo que considera un “sinsentido”. Ha comparado los casos de Famorca y Benifallim, dos pueblos de interior con distintos costes de desplazamiento sanitario. A pesar de que Famorca está a 30 kilómetros del hospital de Alcoy y Benifallim a 12, la subvención que reciben ambos es idéntica: 12,65 euros por habitante y año. “Esto refleja la falta de trabajo y de modernización de la Diputación. Esa ayuda se convocó en mayo y todavía no se ha resuelto. Mientras tanto, los ayuntamientos no pueden hacer contratos ni ejecutar nada. Son caramelos envenenados”, ha denunciado.

Vidal ha advertido de que este retraso se repite en casi todas las líneas de subvenciones, desde las destinadas a residentes internacionales —resueltas a apenas cinco días de su ejecución— hasta las de colectivos vulnerables o planes de igualdad. “Los pueblos pequeños no tienen miles de euros para adelantar. Necesitamos que la Diputación dé certidumbre con convocatorias claras y que las justificaciones sean plurianuales, como se hace con el ciclo hídrico. Eso sí demostraría voluntad de trabajar por los municipios menores”, ha reclamado.

Preguntada por la posición del equipo de gobierno del PP, Isabel López ha reprochado que siempre se escudan en la complejidad de los trámites. “Cada vez que nos sentamos a negociar es lo mismo: excusas sobre la burocracia y plazos imposibles. Hay ayuntamientos que piden 30 o 50 subvenciones al año, prácticamente una a la semana. Así es inviable. El bloqueo es absoluto”, ha señalado. Como ejemplo, ha citado el Plan Planifica, con proyectos aprobados para ejecutarse en 2028, “fuera de este mandato, lo que demuestra el sinsentido de la gestión del PP”.

En conjunto, los socialistas pintan el panorama de una Diputación encallada, incapaz de responder a las necesidades de los municipios en tiempo y forma. Una institución que, a juicio de Arques y sus compañeros, Toni Pérez ha heredado de Mazón sin modificar ni un ápice. Y un problema que, si no se adoptan cambios reales en el modelo de subvenciones, continuará agravando el agravio comparativo con el resto de diputaciones valencianas.