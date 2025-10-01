Puente aviva la polémica con Ruz tras el acto en el aeropuerto de Alicante: “Vino con un micrófono para grabarme”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reavivado desde Huesca la polémica abierta hace dos semanas en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, cuando acompañó a Pedro Sánchez en la presentación del plan de inversiones de AENA. En un acto celebrado este miércoles, Puente ha señalado directamente al alcalde de Elche, Pablo Ruz, a quien ha acusado de acudir con “un micrófono en la solapa para grabar la conversación conmigo”.

El episodio al que alude se produjo en la visita del presidente del Gobierno a El Altet, en la que un aspecto reseñable fue la ausencia del jefe del Consell, Carlos Mazón, y del presidente de la Diputación, Toni Pérez, que no fueron invitados al acto. Sí asistió Ruz, que entonces reprochó al ministro la falta de diálogo con su Ayuntamiento y denunció que se negara a recibirle una carta con las reivindicaciones de Elche en torno a las infraestructuras pendientes. La escena acabó con los reproches de Ruz en los pasillos de la terminal, durante su atención a los medios. Ahora Puente ha querido resaltar una acusación más explícita: “Si les invitas y vienen, a veces también hacen el numerito, como el alcalde de Elche, que acudió con un micrófono para grabar la conversación conmigo. Hago una reclamación en voz alta: que no me hablen nunca más de institucionalidad”.

“Si invitas al PP y vienen, también hacen el numerito, como el alcalde de Elche” Óscar Puente — Ministro de Transportes

Puente ha cargado además contra lo que ha calificado como “gataflorismo” del PP en los actos públicos. Ha recordado que en Alicante se criticó que no se invitara a Mazón, mientras que en Huesca, pese a cursar invitaciones al presidente autonómico, al de la Diputación y a varios alcaldes, “ninguno ha acudido y algunos han cancelado a última hora”. Según el ministro, los populares “montan numerito les invites o no”, lo que a su juicio denota una falta de coherencia en su comportamiento institucional. “No me molesta que no estén aquí, lo que me molesta es que si no invitas protestan y, si invitas, tampoco vienen”, ha insisitido.

Las declaraciones del ministro vuelven a poner en primer plano la tensión con el alcalde ilicitano. Ruz había defendido que acudió al acto de Sánchez como máximo representante del municipio donde se ubica el aeropuerto y lamentó la “falta de respeto” a las instituciones autonómicas y provinciales. En aquel momento insistió en la necesidad de acometer la conexión ferroviaria de la terminal y denunció que el ministerio no le hubiera concedido ninguna reunión formal pese a haberla solicitado hasta en seis ocasiones. “De nada sirve invertir cientos de millones en el aeropuerto si sigue sin estar conectado con el tren que pasa a apenas un kilómetro”, apuntó entonces, antes de advertir que no pensaba dejar de reclamar estas inversiones.

“Hago una reclamación en voz alta: que no me hablen nunca más de institucionalidad” Óscar Puente — Ministro de Transportes

La disputa se enmarca en un contexto más amplio de desencuentro entre el Gobierno central y la Generalitat. Los ejecutivos de Sánchez y Mazón han venido manteniendo numerosos choques a costa de la gestión de la dana del año pasado y de otras cuestiones, como la condonación de la deuda.

Puente, además, ha protagonizado otras polémicas sonadas con el dirigente del PP valenciano. Hace apenas unos días generó controversia en redes sociales al ironizar sobre Mazón con un mensaje en plena alerta roja por lluvias torrenciales: “¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?”. El comentario, que aludía a la comida del jefe del Consell el día de la trágica dana en Valencia, desató críticas por su tono sarcástico en un momento de emergencia y volvió a reavivar el debate sobre la gestión política de la tragedia.