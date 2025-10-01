'Vixca, vixca, vixca': La Generalitat agita la batalla lingüística con la campaña del 9 d'Octubre

'Vixca, Vixca, Vixca'. La Generalitat ha presentado este miércoles la campaña institucional por el Nou d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, encabezada por ese lema, un vocablo fuera hoy del valenciano normativo y con el que incide en la batalla lingüística en torno al valenciano. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la autoridad legal en la materia, no reconoce esa forma sino 'visca'. 'Vixca', en cambio, aparece así en el himno regional, y a eso se acoge el Consell. Según el president Carlos Mazón, se trata de un "guiño al valencianismo autóctono de primer tercio del siglo XX".

Paco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional, ha explicado que la campaña "rinde homenaje" al himno regional, una de las "señas de identidad más destacadas", del que la agencia encargada del proyecto ha extraido algunas frases como "valencians en peu alcem-se", "himnes de pau", "germans vingau" o el citado "vixca, vixca, vixca', que la Generalitat eleva a la categoría de eslogan pese a las connotaciones lingüísticas que contiene.

Mazón, que en el debate de política general volvió a poner el foco en la Acadèmia proponiendo un cambio de nombre y reprochando en las Corts su rumbo reciente y su falta de implicación frente a supuestas injerencias externas, mantiene así su pulso al ente estaturario que dirige Verònica Cantó, a quien también recortó el presupuesto en este 2025 tras pactarlo con Vox, enemigo de la autoridad normativa del valenciano.

El president ha señalado que la campaña, en cuya imagen predomina el azul sobre el amarillo y el rojo, se centra en el himno del Maestro Serrano por motivo del centenario de su composición. Un "guiño a nuestra historia", ha añadido, argumentando que 'Vixca', pese a no estar reconocido por la AVL, es un "vocablo presente en muchos textos del siglo XV" y con el que hace un gesto al "valencianismo autóctono del primer tercio del siglo XX". Mazón ha destacado también la tradicional musical en la cultura valenciana.

Pese a la polémica que ya está levantando y a la evidente carga política que conlleva el lema escogido, Mazón ha insistido en que el 9 d'Octubre es una fiesta "de todos" y ha llamado a "seguir construyendo juntos el puente que nos fortalece y que nos hace únicos".

"Nos une y nos recuerda que tenemos historia y valencianismo de la manera más constructiva, es lo que se pretende poner en valor", ha añadido el jefe del Consell, que incide en su ofensiva identitaria lanzada ya en ese examen parlamentario de las Corts de la pasada semana.

Mazón ha señalado que la campaña "reafirma" que el 9 d'Octubre "no es sólo una fecha ni una efeméride fosilizada, sino la expresión viva de lo que somos y queremos seguir siendo".

Premios en el Palau y Mazón en la procesión

Aunque no hay referencia alguna a la dana en la imagen institucional, Mazón ha destacado que la tragedia tendrá un lugar central en la celebración oficial y también en los galardones. Según ha dicho, el recuerdo de la riada vertebrará las celebraciones y los premios de la Generalitat estarán "casi monógráficamente" dedicados a instituciones, colectivos o personas que jugaron algún papel durante la emergencia.

Tras las dudas por la seguridad debido a posibles protestas contra él por la dana, Mazón ha confirmado que la entrega de premios será en el Palau de la Generalitat. También que tiene previsto acudir a la procesión cívica, la cual ha pedido "que sea cívica".