500 voces en la Muntanyeta de Alicante exigen la liberación de la flotilla y un boicot total a Israel

La plaza de la Muntanyeta se ha convertido este jueves en el epicentro en Alicante de la ola de protestas que recorre medio mundo tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales. Unas 500 personas se han concentrado para reclamar la liberación inmediata de los activistas retenidos en Israel y denunciar lo que consideran un “genocidio” contra el pueblo palestino.

Desde minutos antes de las siete de la tarde, las banderas palestinas y los pañuelos han comenzado a llenar el espacio frente a la Delegación del Gobierno. A las 19.06 horas, el grito de “Palestina vencerá” ha marcado el inicio de una movilización que durante hora y media ha sido un clamor contra el Estado israelí y la inacción de Europa. Entre las pancartas se podían leer mensajes como “Palestina vencerá, paremos el genocidio sionista”, “No al genocidio, Palestina libre” o “Free Palestine”.

La concentración estuvo ha estado acompañada por las imágenes estremecedoras de bebés desnutridos y cuerpos en los huesos, que portaban algunos de los asistentes. También símbolos de resistencia, como sandías y ramas de olivo, que han acompañado los gritos coreados en bloque: “Basta de masacre del pueblo palestino”, “Estado sionista, estado terrorista”, “Cada niño muerto es un niño nuestro” o “Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel”.

Romper la relación

La exigencia de romper cualquier relación política, económica, científica o cultural con Israel y poner fin a la compra de armas ha sido unanime. “La inacción es complicidad”, ha denunciado el manifiesto leído en la plaza, en el que se ha recordado que organismos internacionales han documentado bombardeos contra civiles, destrucción de hospitales y universidades, asesinatos de sanitarios y periodistas y prácticas calificadas como apartheid. El texto reclama medidas urgentes que permitan la entrada de ayuda humanitaria, la suspensión de todos los acuerdos bilaterales y la ruptura de relaciones diplomáticas. La lectura ha concluido entre aplausos con el grito de “Palestina libre”.

Durante más de cinco minutos, el eco de “Boicot a Israel” ha retumbado en la plaza como despedida de un acto en el que han participado representantes políticos del PSOE, Compromís y EU-Podemos, además de numerosas plataformas ciudadanas.

La concentración de la tarde ha dado continuidad a una jornada marcada por un clima de movilización continuada en Alicante. Por la mañana, más de 200 estudiantes se han manifestado en el centro de la ciudad tras secundar la huelga convocada en institutos de toda la provincia. Con lemas como “No es una guerra, es un genocidio” o “Sumud flotilla libre, Gaza en paz”, han vaciado las aulas en protesta por la situación en Palestina.

Manifestación del sábado

Los convocantes de la concentración de la Muntanyeta han recordado además que este sábado la cita será aún mayor. Más de 80 colectivos sociales, culturales, sindicales y políticos han llamado a manifestarse en Alicante, en el marco de una movilización estatal que se replicará en más de 70 ciudades. La marcha arrancará a las 18 horas en las escaleras del instituto Jorge Juan y concluirá en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto y actuaciones culturales.

El clamor de este jueves en la Muntanyeta ha dejado clara la consigna de los que han llenado la plaza, al grito de “En cada ocupación, resistencia palestina”. La protesta enlaza el eco de las calles de Alicante con la indignación internacional por la flotilla interceptada, los activistas incomunicados y un bloqueo sobre Gaza que sigue dividiendo a la comunidad internacional.