PP y Vox se alían para reprobar a Morant por el valenciano y 'proteger' a Camarero del 29-O

PP y Vox llevaron este miércoles sus coincidencias ideológicas a la concreción sobre nombres propios: los de Susana Camarero, José Manuel Albares y Diana Morant. La alianza de los exsocios del Consell sirvió para asestar, por una parte, una reprobración a la líder y aspirante del PSPV a la Generalitat por su defensa de la "doble denominación valenciano/catalán" y, por otra, para proteger a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales de la censura de la izquierda ante las acusaciones por su gestión el 29 de octubre con el paso fugaz por el Cecopi o la falta de avisos en el servicio de teleasistencia de la Generalitat del que fallecieron 37 usuarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el debate no tuvo a Carlos Mazón o Pedro Sánchez como protagonistas, aunque sí a representantes de sus respectivos gobiernos. Tampoco es que lo escuchado se escapara del hilo conductor de capítulos anteriores. La nueva temporada ha cambiado algunos, pero mantiene la trama. Y en esta, tal y como se vio en el Debate de Política General, la izquierda insiste sobre la actuación del Consell en la dana, esta vez con Camarero en el foco, mientras que la derecha ha tomado la bandera de la 'llengua' y las señas de identidad.

El PSPV trató de lograr el apoyo de Vox en su ofensiva contra la vicepresidenta. "Como no ha dimitido, aprueben la reprobación", señaló la diputada socialista, Rosa Peris, tras criticar que Camarero dejara el Cecopi cuando ya estaban "completamente inundados" Chiva y Utiel y la acusara de "abandonar a los usuarios de teleasistencia" al no darles avisos sobre la alerta roja pese a que en otras autonomías, como Andalucía o Murcia, sí se ha hecho con, por ejemplo, el calor. "No podemos consentir esta indignidad", clamó.

"Intervención miserable"

La sola abstención de Vox permitiría sacar adelante esa reprobación, pero por lo dicho en la tribuna (se vota este jueves), estos evitarán la censura de las Corts. Así, pese a admitir "negligencia antes, durante y después" de la dana, los voxistas, a través de su síndic adjunto, Joaquín Alés, pusieron el acento en la actuación del Gobierno central y lo único que dijeron sobre Camarero fue excusarla de que "no es miembro del Cecopi" y que la llamarán a comparecer en la comisión de investigación "para saber si estuvo a la altura". Sí que apoyará la moción Compromís, como anunció la diputada Nathalie Torres, que advirtió a la vicepresidenta, ausente en la sesión, que "ante la jueza de Catarroja no valdrá tanta mentira y tanta infamia".

Si el respaldo de los valencianistas estaba claro, también quedó cristalino el 'no' del PP que inauguró un debate bronco con Peris. Su diputada, Elena Bastidas, defendió la "excelente gestión" de Camarero e incidió en que el servicio de teleasistencia es "de asistencia, no el 112 ni Protección Civil" por lo que no avisa de emergencias. Es más, acusó a Peris de "machismo" al ser una mujer atacando "con mentiras" el trabajo de otra mujer y a los socialistas de querer "reciclar muertos y lágrimas en papeletas". "Es una intervención miserable e infame", replicó la diputada del PSPV.

Cuestión de "menosprecio"

Antes que ese choque estuvo el tema del valenciano que los 'populares' lo situaron como un agravio más del Gobierno central después de que el ministro Albares no lo señalara como una de las lenguas oficiales para pedir en la UE. "No es una cuestión de lengua, es de menosprecio", señaló el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, un "agravio" que lo citó junto a la infinanciación, la reconstrucción en la dana o las infraestructuras. El debate, no obstante, pegó un giro con la enmienda de Vox.

De ese "menosprecio" del Ejecutivo central, viró hacia la unidad de la lengua (de la que el PP no había hablado) y la "doble denominación" defendida por Morant a la que los voxistas pidieron añadir en la reprobación. Con ella, los voxistas exhibieron su rechazo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y su preferencia por la RACV. El PP aceptó la enmienda, asumió sus tesis y aprovechó para cargar contra la líder del PSPV: "No puede aspirar a ser presidenta de la Generalitat una persona que quiere que el valenciano se llame catalán". Por lo dicho, ambos partido se aliarán para reprobarla.

Menos complaciente fue el debate con la izquierda. PSPV y Compromís criticaron la moción de los 'populares' señalando que esta es una "cortina de humo" para desviar la atención en un momento de presión mediática y judicial sobre Mazón y el Consell por la dana. A ello, los valencianistas añadieron que entre los motivos está el "miedo escénico por el aumento de la ultraderecha", mientras los socialistas se mofaron de una de las propuestas de la Conselleria de Educación sobre prohibir a los autores no valencianos: "¿Vamos a prohibir el Llibre dels Fets que lo escribió Jaume I, nacido en Montpellier?".