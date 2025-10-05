Criterios sociales, reciclaje y rebajas del IBI para amortizar el «tasazo» de la basura en Alicante

En la provincia de Alicante la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras ha supuesto un incremento notable en los recibos de los hogares. Sin embargo, los ayuntamientos han incorporado distintos sistemas de bonificaciones y reducciones con el objetivo de aliviar el impacto económico en los colectivos más vulnerables. Familias numerosas, jubilados, personas con discapacidad, parados de larga duración o quienes participan en la recogida selectiva de residuos cuentan con rebajas que van desde el 20 % hasta el 90 %, dependiendo del municipio y de las condiciones de cada beneficiario.

Alicante: 20 % por el contenedor marrón El Ayuntamiento ha incorporado un sistema de bonificaciones en la tasa de residuos. Además de las exenciones a familias en situación de vulnerabilidad, quienes utilicen la tarjeta o la app “Tú haces Alicante” para depositar la fracción orgánica en los contenedores marrones podrán obtener hasta un 20 % de descuento. La medida busca fomentar el reciclaje y premiar a los hogares que participen activamente en la separación de residuos.

Elche: 50 % a vulnerables y jubilados Los ilicitanos afrontarán en 2026 la aplicación íntegra del coste de la recogida de residuos, pero el Ayuntamiento ha previsto rebajas para suavizar el impacto. Familias numerosas, jubilados y hogares vulnerables podrán acceder a un descuento del 50 %, mientras que las actividades económicas con facturación inferior a 60.000 euros tendrán una reducción del 25 %. Quienes reciclen podrán obtener entre un 20 % y un 30 % adicional.

Torrevieja: rebajas a jóvenes y empresas En este municipio se mantienen las exenciones para quienes tienen ingresos por debajo del salario mínimo, medida ampliada a pensionistas y parados de larga duración. También se aplican reducciones del 30 % a empresas recién creadas y a aquellas que acrediten pérdidas en los dos últimos ejercicios, mientras que los jóvenes que acceden a su primera vivienda disfrutan de una bonificación del 25 % durante cinco años.

Orihuela: hasta el 70 % de bonificación La ordenanza contempla tres niveles de bonificación: un 20 % por ingresos económicos, un 50 % por circunstancias sociales específicas y un 70 % cuando, además de cumplir los baremos de renta, se acreditan situaciones de vulnerabilidad asociadas a la percepción de prestaciones sociales. El Ayuntamiento calcula que cerca de 6.000 familias podrían beneficiarse de estas ayudas, entre ellas numerosas, monoparentales o con personas dependientes.

Debate

Benidorm: bonificaciones de hasta el 90 % La ordenanza municipal de Benidorm incorpora reducciones que alcanzan hasta el 90 % del recibo. Pueden acogerse familias numerosas con límites de ingresos y valor catastral, personas con discapacidad reconocida superior al 65 %, jubilados, pensionistas y desempleados de larga duración con bajos recursos y residencia habitual en la ciudad, así como ONG que utilicen sus locales únicamente para actividades sociales.

Alcoy: tarifa reducida y exenciones En Alcoy las familias con menos recursos y las personas jubiladas pueden acogerse a la tarifa reducida B, que fija el recibo en función de ingresos y patrimonio y se concede de forma indefinida mientras se mantengan las circunstancias. Además, existen exenciones para quienes acrediten situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, así como para los trasteros de uso estrictamente doméstico.

San Vicente del Raspeig: cuotas reducidas El equipo de gobierno ha buscado fórmulas para amortiguar el conocido «tasazo» de la basura y, en ese marco, ha aprobado una cuota reducida de 30 euros para familias con ingresos por debajo de la Renta de Garantía de Inclusión Social. A partir de 2026 se quieren ampliar los beneficios con bonificaciones de entre el 65 y el 70 % dirigidas a familias numerosas, monoparentales y aquellas con algún miembro en situación de dependencia.

Elda: bonificaciones entre el 40 y el 60 % En Elda los descuentos se dividen en dos bloques. Por un lado, se contempla una bonificación del 40 % para aquellas unidades de convivencia con ingresos anuales limitados. Por otro, se establece una bonificación del 60 % destinada a colectivos en situación de vulnerabilidad social. Entre los beneficiarios figuran los mayores de 60 años, familias numerosas o monoparentales y unidades con personas con discapacidad a partir del 33 %.

Tarifa reducida

En Alcoy las familias con menos recursos y las personas jubiladas pueden acogerse a la tarifa reducida B, que fija el recibo en función de ingresos y patrimonio y se concede de forma indefinida mientras se mantengan las circunstancias. A ello se suman las exenciones para quienes acrediten situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, así como para los trasteros de uso estrictamente doméstico. El consistorio aplica además una bonificación del 3 % a quienes domicilien el pago en una entidad bancaria y contempla tarifas especiales para asociaciones locales sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.

Descuentos

145 euros: Importe más elevado Los alicantinos han visto cómo el recibo de la tasa alcanza un importe máximo de 145 euros. Sin embargo, no todos los hogares verán el mismo incremento, ya que la tasa se ajusta en función de la superficie y el valor catastral de cada vivienda, lo que genera diferencias notables en el importe final. El «tasazo» de la basura es un paso hacia la alineación con la normativa europea, pero también ha suscitado sorpresa y quejas entre los residentes.

Al margen de las bonificaciones en la tasa de basuras, algunos consistorios están recurriendo a la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles como fórmula paralela para suavizar el golpe en los recibos. Es el caso de Elche, donde el gobierno local ha aprobado una bajada acumulada del 5 % en tres años. En San Vicente del Raspeig también hay una reducción del 5 % del gravamen. Ambas iniciativas buscan ofrecer un pequeño alivio fiscal en medio de un escenario de subidas generalizadas.