El PSOE obligará al PP a pronunciarse sobre el “genocidio” en Palestina en la Diputación de Alicante

El PP tendrá que pronunciarse una vez más sobre la situación que se está viviendo en Palestina. El resultado es una incógnita, dadas las diferentes valoraciones que el partido ha hecho al respecto. Si los presidentes de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juan Manuel Moreno Bonilla, han definido la actuación de Israel en Gaza como un “genocidio”, la homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha explicitado su apoyo a Israel, especialmente en los días más convulsos por las protestas por la participación de ciclistas de este país en la Vuelta a España.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, se negó hasta tres veces en el pleno de septiembre a catalogar la actuación israelí como un genocidio. En aquella sesión se presentaron propuestas para condenar la agresión militar, definiéndola como “genocidio”, tal como también hace la ONU. En el mismo pleno el PP apostó por una postura equidistante que pedía “la paz en el mundo” y responsabilizaba de los hechos tanto a Israel como a Palestina. La izquierda y Vox rechazaron esta última propuesta.

Ahora es el turno de la Diputación, gobernada por el PP con mayoría absoluta y presidida por Toni Pérez, alcalde de Benidorm, quien ha exhibido, en otras cuestiones, una posición radicalmente diferente de la de su partido en el Ayuntamiento de Alicante.

Divergencia

El ejemplo más claro se dio en julio, cuando su partido aprobó, tras dos enmiendas, una moción presentada por Compromís “en defensa del valenciano en la ciudad de Alicante y de condena a la persecución lingüística”.

Esta iniciativa se llevó a cabo en el contexto de la aprobación de la declaración institucional en el Ayuntamiento de Alicante con la que la institución municipal instó a las Cortes a excluir el término municipal de la zona de predominio lingüístico valenciano y que, con ello, el idioma perdiera el rango de oficialidad que mantiene en Alicante.

Aquella propuesta la presentó Vox y contó con el apoyo del PP, que se comprometió con esta declaración impulsada por la ultraderecha a cambio de que el partido de Abascal aprobara el plan de ajuste del PP en junio. Anteriormente, Vox llevó esta propuesta al pleno en tres ocasiones, aunque fue rechazada dos veces por Ciudadanos en el anterior mandato y la tercera vez, a principios del curso actual, fue retirada del pleno a instancias del PP.

En la Diputación, sin embargo, el PP tuvo un posicionamiento diametralmente opuesta a la del Ayuntamiento. Este cambio de criterio hizo que Cristina García Garri, concejala de Infraestructuras en el consistorio y diputada provincial de Transparencia, votara una cosa y la contraria en ambos plenos.

La moción sobre Palestina

Por lo que hace al pleno ordinario de octubre en la Diputación de Alicante, que se celebrará el miércoles, el portavoz del PSOE, Vicente Arques, ha presentado una "moción en contra del genocidio en Palestina y a favor de la paz”.

En el texto, los socialistas recuerdan que en Gaza se registran más de 65.000 personas fallecidas, “de ellas casi 18.500 niños y niñas, más de 159.000 heridos y casi dos millones de personas desplazadas”. Consideran que “la catástrofe humanitaria es ya innegable”, critican que “las violaciones del Derecho Internacional son sistemáticas” y celebran que España, a través del Gobierno que preside Pedro Sánchez, “se ha situado a la vanguardia de la acción internacional en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino”, y que “ha demostrado ser el país del mundo que más está haciendo por Palestina”.

En la propuesta de resolución, los socialistas proponen “respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz”, “reiterar la absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania”, “exigir al Gobierno de Israel activamente el alto al fuego inmediato y permanente” y “expresar apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contrato de las acciones de su Gobierno en Gaza”.

También condenan “enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás”, apoyan las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea en defensa del Derecho Internacional Humanitario, el acceso “completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina” y piden que la Diputación de Alicante manifieste su compromiso por la solución de dos estados.

Desde el PP, partido que ostenta la mayoría absoluta en el pleno provincial, desconocen cuál será el sentido de su voto.