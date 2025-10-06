Seis “áreas clave” coordinadas desde la cúpula: así es el nuevo “plan de trabajo” del PSOE en la provincia de Alicante

El PSOE pretende remontar en el vuelo en Alicante. Para ello, la ejecutiva provincial del partido ha aprobado este lunes en Alicante un “plan de trabajo” con el que aspira a fortalecer su estructura y cohesionar la formación.

En concreto, según los documentos internos del partido, el plan de trabajo estará organizado en seis “áreas clave” que no estarán lideradas por diferentes miembros de la ejecutiva, que tiene 56 miembros que ejercen secretarías dedicadas a estos y a otros ámbitos; sino que estarán directamente coordinadas por el secretario provincial, Rubén Alfaro; y por el responsable de Organización, Alejandro Luengo.

Estas “áreas clave” serán “organización”, “política municipal e institucional”, “servicios públicos y políticas sociales”, “ciudad y territorio”, “economía y sectores productivos” y “área verde y transición ecológica”.

Las actuaciones incluirán formación interna, asesoramiento técnico a grupos municipales, colaboración con la sociedad civil, campañas de sensibilización y celebración de jornadas públicas. Según la formación, serán prioritarios temas como la lucha contra la violencia de género, el acceso a la vivienda, la digitalización, el empleo digno, la economía singular y la sostenibilidad.

A su vez, se busca “coordinar esfuerzos entre agrupaciones locales, comarcas y niveles autonómicos y nacionales del partido”.

Iniciativas, área por área

Desde el PSOE trasladan que desde el área de organización se pretende “cohesionar el partido y fomentar la participación de la militancia”. En servicios públicos y políticas sociales “se destacan iniciativas para reforzar la lucha contra la violencia de género, garantizar el bienestar social, proteger la infancia y promover la inclusión”.

Por otra parte, en el área de ciudad y territorio se abordarán temas como el acceso a la vivienda, la planificación territorial, la movilidad sostenible y la gestión del patrimonio; mientras que en el área verde y de gestión hídrica se diseñarán “planes para proteger los recursos hídricos, fomentar la economía circular y liderar la transición energética”.

Por último, en economía y sectores productivos se busca “impulsar el empleo digno, apoyar el comercio local, fomentar el emprendimiento y fortalecer la industria”, mientras que se promueve la colaboración con sindicatos, asociaciones empresariales y entidades sociales.

Importancia a la comunicación

En el PSOE de la provincia de Alicante también dan importancia al trabajo de comunicación, “tanto interna como externa”, a través de las redes sociales, de ruedas de prensa, de reuniones sectoriales y de “campañas de sensibilización” para “priorizar la visibilidad de las políticas socialistas, la conexión con la ciudadanía y la colaboración con la sociedad civil”.

El objetivo de la formación es obtener como resultado “una mayor cohesión interna, un impacto positivo en la sociedad alicantina y la consolidación del PSOE como un referente político en la provincia”.

Cabe recodar que el PSOE no preside la Diputación de Alicante desde 1995. En estos últimos treinta años el PP ha liderado la institución provincial, ahora presidida por Toni Pérez. Tras las elecciones de 2023 los socialistas mantuvieron los 14 representantes en el pleno obtenidos cuatro años antes frente a los 16 del PP, que logró la mayoría absoluta. A su vez, en 2023, el PSOE perdió importantes alcaldías en la provincia de Alicante como la de Elche, Orihuela, San Vicente del Raspieg, o la Vila Joiosa.