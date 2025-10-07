El Consell habilita en Muro un centro de “acogida temporal” de menores migrantes “derivados por el Gobierno”

El Consell ha anunciado la habilitación de un "centro de acogida temporal" en la localidad alicantina de Muro para “atender de forma urgente a los menores que el Gobierno de España derive”. Así lo ha anunciado la portavoz del ejecutivo autonómico, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero (PP), en rueda de prensa este martes tras el pleno del Consell que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat.

En concreto, la activación de este centro se producirá “mientras se buscan nuevas ubicaciones” en colaboración con ayuntamientos que han ofrecido espacios, como Cullera (Valencia) o Vila-real (Castellón), ambos con alcaldes socialistas. La alcaldía del municipio alicantino que acogerá temporalmente migrantes está en manos de Compromís.

Su alcalde, Vicent Molina, ha explicado a INFORMACIÓN que el día anterior del anuncio, el lunes por la tarde, recibió la llamada de la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, quien le explicó la intención de la conselleria y que pretendían "activar el albergue juvenil Serra de Mariola”, un edificio de tres plantas (una baja y dos alturas), de 6.000 metros cuadrados, con capacidad de 77 plazas, ubicado a la altura de la carretera N-340 y que depende de la administración autonómica.

Según Molina, que gobierna en coalición con el PSOE, la Fundación Antonio Moreno, radicada en Villena, será la ONG encargada de gestionar la llegada y la acogida de los menores, y el lunes mantendrá una reunión con el Ayuntamiento para organizar el recibimiento. Por otra parte, el alcalde asegura desconocer el número de jóvenes que llegarán a la localidad del Comtat.

Por ello, Molina, que asegura “estar dispuesto” y “ofrecer el municipio” a la acogida de estos menores, critica la “poca previsión ante un hecho tan importante”, y pide “que se haga un gran acompañamiento y un programa de adaptación” para garantizar “el aprendizaje del idioma y formación”, solicitudes que dice que le han aprobado desde la administración.

Este miércoles, el alcalde se reunirá en junta con los portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Muro, a quienes les informará de la situación. Según Molina, la fecha de llegada de los menores también se desconoce, aunque el alcalde considera que no se producirá antes de la reunión con la fundación, prevista para el lunes.

Recurso del Consell

La llegada de menores migrantes no acompañados a diferentes comunidades autónomas, decidida por el Gobierno central, ha generado un rechazo frontal del Consell presidido por Carlos Mazón y de diversos ayuntamientos gobernados por el PP, especialmente en los que esta formación cuenta con el apoyo de Vox, como es el caso de Alicante.

Siguiendo este criterio, el ejecutivo autonómico ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para interponer recursos contenciosos administrativos contra las resoluciones del Gobierno central para repartir menores migrantes no acompañados. Según el Consell, estas medidas “vulneran el interés superior del menor y se adoptan sin la debida valoración individualizada y sin planificación adecuada”, ha dicho Camarero en comparecencia ante los medios de comunicación.

La vicepresidenta del Consell considera que la decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez es “arbitrario, forzoso y no tiene en cuenta ni la situación de las autonomías ni las circunstancias de cada menor, lo que supone un atropello para el interés superior de los menores”, ha argumentado.

En este sentido, ha detallado que hasta la fecha la Comunidad Valenciana ha recibido 47 expedientes, la mayoría de ellos de Canarias (28) y el resto de Ceuta (15) y de Melilla (4), “de los cuales ya se han remitido ocho resoluciones de ubicación y dos traslados efectivos”.

Según asegura Camarero, la Generalitat ha detectado en estos expedientes situaciones que evidencian “la falta de control, de sensibilidad y el desprecio del Gobierno central a estos menores”, y subraya que “hay menores a punto de cumplir la mayoría de edad, otros con la familia en otras autonomías que no se reagrupan y casos en los que los menores ya trabajan y aun así son trasladados”.