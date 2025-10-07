Mazón gastará más de 90.000 euros para celebrar por primera vez el Día de la Hispanidad

Una aportación económica inédita para un festival inédito. La Presidencia de la Generalitat, ejercida por Carlos Mazón, destinará por primera vez fondos públicos para celebrar el Día de la Hispanidad en las cuatro ciudades más pobladas de la Comunidad. Alicante, Elche, València y Castellón se repartirán 92.777 euros para acoger actividades durante este fin de semana.

Las actividades convocadas, según ha justificado el Consell, reivindicarán “los lazos culturales, históricos y lingüísticos que unen a los pueblos hispanohablantes, además de promover los valores de libertad, convivencia y respeto a la diversidad”.

La subvención se ha autorizado en el pleno del Consell celebrado este martes con la finalidad de establecer convenios entre la Presidencia de la Generalitat y los cuatro ayuntamientos para sufragar la organización de las actividades lúdicas programadas, “dirigidas a todos los públicos”, así como también su publicidad, difusión y la gestión de la participación en estos actos por parte de consulados y casas nacionales de países latinoamericanos con sede en la Comunidad.

Alicante

En Alicante, estos actos se desarrollarán a partir del sábado 11 de octubre, con una apertura que se iniciará a las 18:00 en el auditorio de La Concha del paseo de la Explanada. Entre las 19:00 y las 20:00 tendrá lugar una sesión de “masterclass de salsa, bachata o tango”, a cargo de Javier Sanz Nogales y de Julia Chazarra de Jesús en la misma ubicación. La jornada concluirá con la actuación de DJ Ralph, que se encargará de hacer sonar bailes latinos.

Al día siguiente, el domingo día 12, los actos también se celebrarán por la tarde y en el mismo auditorio. Entre las 5 y las 7 de la tarde se desarrollará el festival de folclore hispano a cargo de grupos y asociaciones de Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia. Seguidamente se celebrará el acto de clausura, entre las 19:15 y las 19:30, y a partir de esta última hora tendrá lugar el concierto de banda de música, a cargo de la Sociedad Musical La Paz, para interpretar, durante una hora, canciones de autores hispanos.

Elche

En Elche la programación comenzará un día antes, el viernes 10 de octubre, con el acto de apertura de las fiestas a las 20:00 en la plaza Francesc Cantó, que acogerá las celebraciones. Media hora más tarde los asistentes podrán disfrutar de la actuación de disc jockey con bailes latinos a cargo de Jesús Rodríguez.

Al día siguiente, el sábado, están convocados actos de folclore hispano entre las 12:00 y las 14:00 y ya por la tarde habrá sesión de “masterclass de salsa, bachata o tango” a cargo de Alejandro Lorenzo García y Vanessa Baeza Martínez, de Torrevieja Dance Estudio. La jornada finalizará con la actuación del grupo Combo Alicante entre las 19:00 y las 21:00 para interpretar “géneros de música hispana”.

Por último, el domingo finalizarán las actividades a medio día con un acto de clausura a las 12:00 y con un concierto banda de música de interpretación de autores hispanos entre las 12:30 y las 13:30.

La pregonera de estas primeras fiestas en Elche será la abogada venezolana María Auxiliadora Guilarte, arraigada en la ciudad desde 2018.

Los actos convocados por primera vez en estas ciudades recuerdan a otros organizados en Madrid, donde la Hispanidad se celebra desde el 3 al 12 de octubre con la quinta edición de un evento que este año ha contado con la actuación de la cantante cubana Gloria Estefan y con la llamada “Cabalgata de la Hispanidad”. Entre los actos convocados hay también recitales de poesía, espectáculos de danza, teatro e incluso una corrida de toros.