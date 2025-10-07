Miguel Polo, presidente de la CHJ: "Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo aseguró en su declaración como testigo que "si solo hubiera habido 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada de lo que vimos. La gravedad fueron los 2.000 m3/seg de Horteta y los 1.000 m3/seg del Gallego". Así consta en la transcripción de la declaración del responsable del organismo de cuenca, notificada este martes por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja a las partes, en la que revela que cuando se envió el Es Alert a las 20.11 horas "estaba apagada su cámara de la sala del Cecopi y no había conexión de voz".

La declaración más esperada

Miguel Polo declaró el pasado 19 de septiembre durante ocho horas ante la jueza, el fiscal y la cuarentena de abogados, entre acusaciones y defensas, de la causa de la dana. Era una de las declaraciones más esperadas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) rompió su silencio después de diez meses sin ofrecer explicaciones públicas. Polo defendió en sus respuestas que se anticipó al desastre en la presa de Forata (en el río Magro) pero derivó la responsabilidad del control del barranco del Poyo a la Generalitat Valenciana, la competente en el Plan especial ante el riesgo de inundaciones, defendió.

Polo explicó, según la transcripción literal de su declaración que "pasadas las 18.45 horas subió el jefe del servicio del SAIH, diciendo que se ha enviado un aviso de caudal del Poyo, sobre las 18.50h. El aviso se manda desde la sala del SAIH a las 18.43 h. Es un caudal evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando. Si en la presa de Forata estaban entrando 2.000 m3/seg., la acequia Real del Júcar es mas grande que el rio Magro por Utiel. Tu estas viendo esos caudales, tampoco te llega a sorprender lo que está pasando por el Poyo".

Umbrales de aviso, no de peligrosidad

Del correo de las 18.43 sobre el caudal del Poyo, el presidente de la CHJ explicó que dentro de ese mail pone primer, segundo y tercer aviso [de incrementos de caudal]. En el barranco del Poyo, los umbrales de aviso no son umbrales de peligrosidad solo tienen la finalidad de avisar de que empieza la escorrentía [el exceso de agua que el terreno del barranco no absorbe], son umbrales que son muy próximos entre sí. Por la sistemática en la que se producen las crecidas en este tipo de cuencas, esos avisos suenan, y en el tiempo de comprobación de los datos, es perfectamente posible que se solapen los tres avisos, porque suena el primer aviso, el operador esta comprobando la información y el caudal ya ha subido. Cuando el operario vio el caudal de 300 m3/segundo, hace las comprobaciones y manda el dato, el dato que manda es el que marca el sistema en ese momento, en solo 20 minutos el caudal de la rambla se duplicó, paso de 800 a 1.600 m3/seg", explicó Polo, lo que da la medida de la crecida del barranco del Poyo.

De ahí que el presidente de la CHJ intentara ser didáctico en su declaración sobre la utilidad del Sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la CHJ, con sensores de pluviometría y de caudal en las presas, ríos y barrancos. Aunque en el del Poyo, con una cuenca que tiene 479 km2 de extensión, sólo tiene dos sensores: uno en el cruce del barranco con la A-3 y otro en Massanassa, casi en la desembocadura de la rambla. Polo explicó en su declaración que "no toda la información, ni todos los aparatos del SAIH sirven para lo mismo. Indubitablemente la información de estaciones de aforo de caudales es muy útil para la protección civil cuando hablamos de grandes ríos, donde las inundaciones de producen de forma pausada, y la propia remisión de la estación de aforo te da un tiempo de reacción".

Sensores de caudal en ríos con tiempo a reaccionar

Y citó como ejemplo el sensor del "Huerto de Mulet, aguas debajo de Algemesí. Todos los alcaldes de la Ribera baja saben donde está y miran qué dice el aforo de Huerto Mulet ante una situación de crecida. Es un aforo que, en tiempo real, te da tiempo porque la inundación se produce de forma pausada".

Sensores en barrancos en los que "no vas a tener tiempo de reacción"

Pero en otras "cuencas cortas, de barrancos y ramblas, el cauce tiene que salvar diferencias de nivel muy grandes en cortos espacios de tiempo, lo que da lugar a cauces con pendientes muy grandes donde el gran riesgo en una situación de avenida es que se produzca una crecida repentina. Dado que no hay regulación, y no puedes hacer nada con el caudal, la información de los sensores no es para avisar a la población civil. Es para ayudar a la elaboración de estudios hidrológicos y afinar los caudales para periodos de retorno altos que son la gran incertidumbre de la hidrología". En "ningún caso", señaló el presidente de la CHJ, ingeniero de caminos de profesión, "puede condicionar la población civil porque simplemente no vas a tener tiempo de reacción".

El presidente de la CHJ también desveló que el Cecopi tuvo tres recesos o interrupciones para los asistentes que estaban en remoto. Y que al finalizar el segundo intermedio, alrededor de las 18 horas, el Cecopi ya bajaraba enviar un mensaje a toda la provincia de València, además de la comarca de la Ribera Alta (donde se registraban los problemas en la cuenca del río Magro). "Cuando vuelven a conectarse al Cecopi, ellos dicen que van a enviar dos mensajes Es Alert. Desde la CHJ se ha pedido que se alerte de la situación de Forata. En el Cecopi dicen que van a enviar otro mensaje a la provincia, cuyo contenido y razones en ese momento ellos desconocen. Estamos hablando de las 18 horas. Ellos no dijeron nada, aquello no estaba para cuestionar nada de lo que dijeran, porque no tomaban decisiones, allí cuanto menos hablaras era mejor, porque en todo se liaban ellos mismos", aseguró el presidente de la CHJ durante su comparecencia.