El PP presiona al PSPV en las Cortes para que se finalice el Corredor Mediterráneo a su paso por Alicante

Nueva batalla política a propósito del retraso en la finalización del Corredor Mediterráneo a su paso por Alicante. Este martes el PP ha llevado a la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de las Cortes la proposición no de ley (PNL) registrada en mayo sobre “la implantación de instalaciones de seguridad adaptadas a las futuras condiciones de explotación” en el trazado ferroviario comprendido entre La Encina, a la altura de Villena; y la ciudad de Alicante.

La PNL solicita al Consell que inste al Gobierno de España a redactar y aprobar un proyecto “de forma urgente” para la implantación de instalaciones de seguridad adaptadas a a las futuras condiciones de explotación del tramo y dotar presupuestariamente el proyecto en el plazo de un mes.

Ninguna obra ferroviaria puede entrar en funcionamiento sin el sistema puesto: lo normal es que se haga a la vez José Ramón González de Zárate — Diputado del PP

Según el argumentario de los populares, defendido por el portavoz de infraestructuras en la cámara autonómica, Jose Ramón González de Zárate, el Gobierno de España anuló en marzo la licitación del sistema de seguridad del tramo. A su vez, han asegurado que “ninguna obra ferroviaria puede entrar en funcionamiento sin el sistema puesto: lo normal es que se haga a la vez”.

La licitación fue anulada debido a que “el ancho en los sistemas de seguridad europeos no eran los mismos que se pusieron en la licitación”, y el PP instó en mayo a licitar un nuevo sistema de seguridad adaptado a las exigencias europeas. Desde la formación que gobierna el Consell en solitario dicen “no entender el retraso” en la nueva licitación del sistema de seguridad.

“Un bulo del PP”

En el PSOE, sin embargo, consideran que la PNL y el debate propiciado en la comisión de las Cortes es “un bulo”, y lo han catalogado como “fake”. Así se ha expresado el diputado Ernest Blanch, que considera que la propuesta “sólo busca un titular contra Pedro Sánchez y tapar las vergüenzas del señor Mazón”.

La supuesta cancelación del sistema de seguridad no es un recorte: es una mejora técnica para instalar un sistema de seguridad de última generación Ernest Blanch — Diputado del PSPV

En concreto, Blanch se ha referido a las obras del tramo entre La Encina y Alicante, adjudicadas por 130 millones de euros, y ha asegurado que “la supuesta cancelación del sistema de seguridad no es un recorte: es una mejora técnica para instalar un sistema de seguridad de última generación”.

Fuentes de Adif aclaran que el contrato de seguridad “está en tramitación” y que “la licitación se aprobará en pocas semanas”, mientras defienden que el “cambio” en el contrato “fue obligatorio para la adaptación a la normativa europea”, ya que “surgió un nuevo reglamento europeo para desarrollar redes europeas de transporte y Adif dudó sobre si la vigencia del proyecto, que se cambió para que la seguridad pasara de nivel 1 a 2”.

En cuanto a que la instalación del sistema de seguridad sea simultánea al desarrollo de la obra en el tramo, tal como exige el PP, desde Adif aseguran que “este tipo de sistemas se instalan con la obra acabada”. La obra, a su vez, “a punto de comenzar”, afirman, a la espera de acabar los últimos trámites de expropiación. Desde el PP, en cambio, justifican mantener la PNL por el hecho de que la licitación del sistema de seguridad no se ha realizado.

Un debate embarrado

La propuesta ha sido aprobada con los votos de PP y Vox. El PSPV ha votado en contra y Compromís se ha abstenido. Más allá del objeto de debate, la discusión en las Cortes se ha convertido en un cruce de reproches entre las diferentes fuerzas políticas.

Por un lado, González de Zárate, del PP, ha criticado los “retrasos” en el Corredor Mediterráneo, ha acusado a Compromís de ser “los pagafantas” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha criticado por dejar a Alicante “a la cola” de los últimos presupuestos estatales aprobados, actualmente prorrogados; y se ha referido a los casos de presunta corrupción que afectan al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con mención incluida a su expareja y a su aparición en los sumarios judiciales.

Miguel Pascual, diputado de Vox, ha profundizado aún más en este último relato y ha criticado al PSOE por “estar más volcado en lo que puedan sacar de la obra pública que en las propias obras”, mientras que Carles Esteve, representante de Compromís, ha criticado que se lleve a la comisión “una cuestión tan técnica”, y ha reprochado al PP que en 2024 sus eurodiputados votaran en contra de la conexión del puerto de Alicante y del aeropuerto con el Corredor Mediterráneo.

Por último Blanch, representante socialista, también ha ido más allá del contenido estricto de la PNL introduciendo su intervención con menciones a la situación que se vive en Palestina, ha defendido la gestión del actual Gobierno en materia de infraestructuras en comparación con el que presidió Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 y ha recordado "el desastre" de la dana, acusando al Consell presidido por Mazón de "incompetencia".