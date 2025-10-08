El aplazamiento del acto de la Generalitat: sin antecedentes en más de 40 años

Encontrar en la hemeroteca rastro de lluvia un Nou d'Octubre es relativamente sencillo, hay numerosas fotos de ese día con el paraguas como protagonista; ahora bien, un aplazamiento en el acto institucional de la Generalitat no tiene precedentes. La decisión del Consell de suspender la cita en el Palau prevista para el día 'gran' de los valencianos es un hecho insólito dentro de los más de 40 años que se viene celebrando este evento desde la recuperación del autogobierno.

La alerta naranja decretada por Aemet para este jueves ha llevado al Ejecutivo autonómico, por recomendación del Centro de Coordinación de Emergencias, a aplazar la habitual recepción en el Palau y la entrega de las distinciones que se dan por el Nou d'Octubre, y que este año iban por la "solidaridad" mostrada en la dana. Esta cancelación del principal acto institucional de la Generalitat no cuenta con antecedentes, a diferencia de la procesión cívica, suspendida también para la edición de este 2025 y que sí que se había anulado en otras cinco ocasiones.

Aunque con cambios de ubicación y modificaciones en su forma, el acto institucional viene celebrándose ininterrumpidamente desde 1982. Incluso durante la pandemia de la covid se mantuvo esta cita. La de 2020 es, quizás, la situación más peculiar y más compleja a la que se haya enfrentado este evento desde que lo acoge el Palau de la Generalitat tras pasar por otros enclaves como Alicante, el Monasterio de Nuestra Señora de El Puig o Peñíscola.

Ese 9 de octubre de 2020 la amenaza sobre la población era un virus respiratorio que había obligado a decretar un confinamiento cinco meses atrás. Los espacios cerrados eran un problema para su propagación y la decisión fue mantenerlo aunque con limitaciones. La principal: la del público. Fue un evento reducido donde solo estuvieron las principales autoridades autonómicas y los premiados en el patio gótico y no en el tradicional Saló de Corts. Todos con la mascarilla de rigor. Esa prenda, la mascarilla, se mantuvo en la siguiente edición de 2021.

Para esta edición sí que se mantendrá en fecha el discurso institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque en formato audiovisual, similar al que se envía a final de año. No obstante, el mayor cambio se da sobre la entrega de las distinciones que según ha informado la Administración autonómica "se determinará próximamente una nueva fecha". Posiblemente será una vez pase el temporal previsto para todo el fin de semana.

Premios distintos

Estas distinciones se empezaron a entregar en 1986, con Joan Lerma como jefe del Consell por lo que este 2025 sería su cuadragésima edición. Este año la entrega de estos premios ya mostraba una situación insólita. Por una parte, era un premio más bien colectivo, similar a lo que ocurrió en 2020. Así, en aquella ocasión la Alta Distinción recayó en "el pueblo valenciano" por su comportamiento ante la covid mientras que esta vez es para las "comunidades autónomas" por su ayuda ante la dana del 29 de octubre de 2024.

Entrega de la Distinción de la Generalitat en 2020 al personal sanitario. / Biel Aliño/EFE

Más cambio hay en la Distinción de la Generalitat. En 2020, esta se dio al personal de distintos ámbitos que habían sido declarados imprescindibles en la lucha contra la covid como el sanitario, el de la enseñanza, el de investigación científica, los medios de comunicación o los servicios de limpieza, entre otros. No obstante, aquellos trece sectores que estaban señalados en el decreto donde se fijan los nombres y apellidos de los distinguidos no se aclaran en la resolución de este año dados para reconocer la "solidaridad" frente a la riada.

El reconocimiento va para todo tipo de instituciones, organizaciones y entidades de distintos sectores que han prestado su colaboración durante y después de la dana del 29-O, desde emergencias hasta servicios sociales pasando por oenegés, asociaciones empresariales, entes culturales o "la comunidad religiosa en su pluralidad". No obstante, de estas se ha conocido que dos de los premiados renunciarán al galardón como son Intersindical y la Unió Llauradora y Ramadera.