Fuegos artificiales para celebrar el 9 d'Octubre en Alicante y Elche: dónde y cuándo ver el espectáculo pirotécnico

Fuegos artificiales desde el puerto de Alicante y el puente del Ferrocarril de Elche, conciertos en la Explanada alicantina y en la Plaça de Baix ilicitana y actividades infantiles marcarán la programación de la Generalitat en la provincia de Alicante con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. La celebración arrancará el 5 de octubre con actos dirigidos al público familiar. En Alicante, la plaza Gabriel Miró se llenará de propuestas con una feria circense en horario de mañana y tarde, mientras que en Elche la Plaça de Baix se convertirá en un espacio lúdico con un atelier de juegos para los más pequeños.

En el día grande de la festividad, el 9 d’Octubre, la música tomará el protagonismo en ambas ciudades. A las doce del mediodía, el Paseo de la Explanada en Alicante y la Plaça de Baix en Elche acogerán conciertos de bandas de música que pondrán en valor una de las tradiciones más arraigadas de la Comunitat. La pólvora también será protagonista, ya que la madrugada del 8 al 9 de octubre habrá castillos de fuegos artificiales en el puerto de Alicante y en el puente del Ferrocarril de Elche.

El programa autonómico de este año pone el acento en la música y en el centenario de la aprobación del Himno de la Comunitat Valenciana como símbolo oficial en 1925. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado en la presentación que se trata de una celebración abierta y participativa, en la que se rinde homenaje a un emblema compuesto por José Serrano con letra de Maximiliano Thous. Mazón ha resaltado la potencia musical de la autonomía, donde el 95 % de los municipios cuenta con banda, agrupación de dolçaines o rondalla y donde se concentra la mitad de las bandas de toda España. Aunque Alicante y Elche tendrán un papel central en la provincia, la programación se extenderá también a València y Castellón.

Programación del 9 d’Octubre en Alicante

Además del programa autonómico, el Ayuntamiento de Alicante ha organizado actividades propias para conmemorar el 9 d’Octubre. Los actos comenzarán el lunes 6 de octubre con la lectura pública del Tirant lo Blanc en el Centro Municipal de las Artes, que continuará el martes en horario de mañana.

El miércoles 8 la Plaza del Ayuntamiento acogerá un taller de danses d’Alacant, abierto a todos los públicos, impartido por los grupos Cresol y Postiguet con la participación de dolçainers i tabaleters de la Federació de Folklore d’Alacant.

El día grande, 9 de octubre, la celebración arrancará a las 11 horas con una dansà popular que partirá de la Plaza del Ayuntamiento y llegará hasta la Concha de la Explanada. A mediodía, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto bajo la dirección de Pedro Lara Navarrete con un repertorio de pasodobles y piezas tradicionales, cerrando con los himnos oficiales.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, subrayó que se trata de “un momento para celebrar lo que nos une a nuestros hermanos de València y Castellón y para visibilizar nuestras raíces y la cultura popular alicantina, que sigue muy viva gracias a la labor de los grupos de danzas y collas”.

Programación extendida

En la capital del Turia, además de las jornadas de puertas abiertas del Palau de la Generalitat, se celebrará el 8 de octubre un espectáculo con más de 200 drones sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, junto a la proyección de historias mapeadas en la Torre Vella. En Castellón, la plaza de las Aulas acogerá actividades infantiles el 5 de octubre y la plaza Huerto de Sogueros el tradicional concierto de bandas el día 9. En las tres capitales, además de en Elche, los fuegos artificiales de la madrugada del 8 al 9 marcarán el arranque de la festividad.

El concepto gráfico de la campaña de este año, elaborado por la agencia Trumbo, se articula en torno a la palabra “Vixca” y a los colores de la senyera, con el objetivo de transmitir orgullo, respeto y celebración. La Generalitat reivindica de este modo el 9 d’Octubre como una expresión de identidad compartida, que se vive en toda la Comunitat Valenciana con música, pólvora y tradiciones abiertas a todos los públicos.