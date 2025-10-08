Luis Rodríguez, alcalde de Benijófar, toma posesión como diputado provincial

Cambio en la Diputación de Alicante. El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, del PP, ha sido nombrado diputado en la corporación provincial este miércoles, al inicio del pleno ordinario del mes de octubre, tal como figuraba en el segundo punto del orden del día.

El nuevo diputado ha jurado su cargo con la mano derecha sobre la Constitución Española y ha recibido la medalla con el escudo provincial de la mano del presidente de la Diputación, Toni Pérez.

Su acceso a la corporación provincial estaba pactado desde hace casi dos años entre el propio Rodríguez y Francisco Cano, alcalde de Formentera del Segura (también del PP) y hasta ahora diputado de Emergencias y Reto Demográfico, además de responsable del Consorcio de Bomberos, a quien Rodríguez substituye.

Sin embargo, el pacto no se hizo público hasta este mes de mayo, y contaba con el beneplácito de Toni Pérez. Aunque fuentes del gobierno provincial prevén que Rodríguez asuma las competencias que hasta ahora ha ostentado Cano, no han querido descartar posibles cambios en la corporación, por lo que dejan abierta la posibilidad de que el nuevo diputado se haga cargo de otras disciplinas. “Todo depende del presidente”, apuntan.

Decisión del partido

Las elecciones de mayo de 2023, que los populares ganaron en la comarca de la Vega Baja, permitieron que los concejales del PP de los municipios de la comarca pudieran elegir a tres de sus compañeros con acta de concejal como nuevos diputados provinciales: la elección de los diputados delegada por el voto de concejales es una de las particularidades de la institución provincial.

La dirección del PP tradicionalmente suele compensar a los candidatos de los municipios con mejores resultados electorales en esa elección que no figuran en las listas a diputado autonómico. Y escogió como diputados provinciales a Antonio Bernabéu, alcalde de Cox, que renovó la vara de mando con un 65 % de respaldo de votos; María del Mar Sáez, concejala de Pilar de la Horadada y primera diputada provincial de la historia de este municipio, tercero en población del Bajo Segura; y Francisco Cano, alcalde de Formentera del Segura, que ganó, de nuevo, las elecciones con un 68 % de apoyo.

El primer suplente era Luis Rodríguez, alcalde de Benijófar desde 2011, quien obtuvo su cuarto mandato con un 76 % de los votos emitidos, con nueve concejales, dejando la representación de la oposición socialista a solo dos ediles. Rodríguez creyó que también tenía derecho a optar a ese cargo tras una larga trayectoria política.

Cano podrá mantener la presidencia del Consorcio Provincial Vega Baja Sostenible, puesto que su elección depende de su condición de alcalde, no del hecho de ser diputado provincial, pero traslada sus competencias del área de Emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos tras conflictos con los sindicatos que finalizaron en junio. Anteriormente, los bomberos protagonizaron distintas medidas de presión, entre ellas protestas en el Ayuntamiento de Benidorm y frente a la Diputación de Alicante.

El ahora diputado Cano trasladará las competencias y una retribución que supera los 60.000 euros brutos, inalcanzable como alcalde de Formentera del Segura.

El relevo se produce, además, entre los alcaldes de dos municipios vecinos y semejantes. Formentera del Segura y Benijófar se ubican frente a frente junto al río Segura. Son municipios pequeños: en torno a 4.500 habitantes, y aunque enclavados en plena huerta tradicional, son de los llamados de segunda línea: se han consagrado al turismo residencial. Más del 50 % de la población censada en Benijófar es extranjera, porcentaje que supera el 40 % en Formentera. Tienen mucho en común y ahora han compartido diputado provincial.