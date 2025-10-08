El PP de la Diputación de Alicante también rechaza una moción contra el “genocidio” en Palestina

Si en el conjunto de España la posición del PP es variada respecto a la situación que se vive en Palestina, en Alicante hay unanimidad. Este miércoles, los diputados populares del pleno de la Diputación, gobernada por este partido con mayoría absoluta a través del presidente Toni Pérez, han rechazado una moción presentada por el PSOE “contra el genocidio en Palestina y a favor de la paz”.

Es la misma posición que tomó el PP en el Ayuntamiento de Alicante en el pleno de septiembre, cuando los concejales del alcalde Luis Barcala rechazaron hasta en tres ocasiones catalogar como “genocidio” la actuación de las fuerzas israelíes en Palestina. En España, presidentes autonómicos del PP como Juan Manuel Moreno Bonilla, de Andalucía; o Alfonso Rueda, de Galicia, sí que han aceptado este concepto para definir lo que ocurre en Gaza.

No ha sido así en Alicante. En el pleno del mes de octubre celebrado en la Diputación este miércoles, el grupo del PSOE no ha contado con apoyo suficiente (sólo el de Compromís) para sacar adelante una moción registrada por el portavoz, Vicente Arques, y defendida oralmente por el diputado Raúl Ruiz.

En el texto se analiza la crisis humanitaria vivida en oriente próximo, se denuncia la actuación de Israel, se condenan los atentados de Hamas del 7 de octubre del 2023, se propone “mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí” y se valora la posición del Gobierno, que consideran que ha logrado que España sea “el país del mundo que más está haciendo por Palestina”.

La iniciativa del PSOE sobre Palestina es una cortina de humo Juan de Dios Navarro — Diputado del PP

El PP, sin embargo, no ha presentado ni siquiera enmiendas al texto para explorar una posible aprobación. El diputado Juan de Dios Navarro, responsable de Cultura, ha sido el encargado de justificar el rechazo a la moción argumentando que ésta “busca el enfrentamiento, no el consenso”. También ha apuntado que “el PP está en contra de todas las guerras”, ha condenado los ataques de Hamas, y ha expresado su “reconocimiento del sufrimiento civil en Gaza”, solicitando también la habilitación de corredores humanitarios, del alto al fuego y el compromiso con los dos estados. Según el diputado, si el PSOE “hubiera querido unanimidad” habrían presentado “una declaración institucional”, y ha calificado la iniciativa como una “cortina de humo”.

Contra el acuerdo UE-Mercosur

De manera inesperada, dado el debate que está generando la situación en Gaza en las diferentes instituciones españolas, no ha sido en este punto en el que más se ha discutido durante el pleno. El mayor intercambio de reproches se ha vivido con una moción presentada por Vox contra el acuerdo UE-Mercosur y "el hostigamiento continuado de la construcción europea hacia nuestro campo".

La defensa de la moción la ha llevado a cabo la única diputada y portavoz del partido de ultraderecha, Gema Alemán, quien ha desarrollado un extenso relato contra “las políticas globalistas de la Agenda 2030”, en la que incluyen el acuerdo comercial citado, que consiste en agilizar el comercio de productos agrícolas y otros bienes reduciendo aranceles entre países implicados, además de marcar compromisos de desarrollo sostenible.

Las políticas globalistas asfixian económicamente al sector primario Gema Alemán — Diputada de Vox

En este aspecto, Vox considera que “son precisamente estas políticas las que, al asfixiar económicamente al sector primario, condenan a la desaparición a miles de familias y arrojan a la juventud rural a la emigración”, y hacen responsable al Gobierno de España, que califican de “verdugo de la España rural y principal responsable de su despoblación”.

El PP ha aprobado el texto tras una enmienda de modificación aceptada por Vox. La ultraderecha ha exigido que la Diputación de Alicante rechazara “firmemente” el acuerdo “en lo relativo a los cítricos y productos agroalimentarios, por ser gravemente perjudicial para los intereses de los agricultores españoles”, y exigían “su paralización inmediata”. Los populares han añadido una condición: “salvo que se establezcan previamente controles extraordinarios en frontera, se fijen cláusulas espejo y se revisen en profundidad las autorizaciones de productos fitosanitarios para que sean idénticas a las que se exige a los productos europeos”.

Hay que desenmascarar a los que presentan mociones para ir en contra del Gobierno de España Joaquín Hernández — Diputado del PSOE

Otro cambio en la moción propiciado por el PP era la instancia al Gobierno de España “a que se cree un fondo compensatorio para los sectores como el arroz, el zumo y las carnes, que puedan resultar perjudicados tras la firma del acuerdo”. La versión inicial del texto, la de Vox, pedía “la exclusión de los cítricos, el zumo de naranja y demás productos sensibles de cualquier tratado internacional que suponga competencia desleal para nuestros productores.

Vox muestra mucha hipocresía y no defiende al sector primario Ximo Perles — Diputado de Compromís

Los principales reproches del PSOE y de Compromís en este aspecto procedían del hecho que el acuerdo fue aprobado en Europa tanto por PP como por Vox. Desde el PSOE, Joaquín Hernández ha pedido “desenmascarar” a quienes según él firmaban la moción “para enfrentar e ir en contra del Gobierno de España”, decía mientras defendía el acuerdo. Por su parte, el valencianista Ximo Perles, que se mostraba en contra del convenio comercial, acusaba a Vox de mostrar “mucha hipocresía y no defender el sector primario”.

En clave provincial

En clave estrictamente alicantina, el pleno ha aprobado por mayoría, solo con el voto en contra de Vox, de la nueva Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones de la institución provincial, con la que se pretende reducir la carga burocrática de los ayuntamientos y agilizar la concesión de ayudas.

Pese al acuerdo casi unánime, ha habido reproches del PSOE, formulados por Isabel López, debido al retraso en esta aprobación después de que hayan pasado cuatro años desde que se iniciara la redacción de la ordenanza. Una demora que la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marina Sáez, también responsable de Hacienda, ha justificado basándose en “el calendario aportado a finales de 2023 y que se ha ido cumpliendo”.