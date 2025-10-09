Un día ‘Nou’ inolvidable para los rostros más conocidos /

El Nou d’Octubre es una fiesta especial para el conjunto de ciudadanos de la Comunitat Valenciana. También para las personalidades más conocidas, aquellas que desde sus respectivos ámbitos, la política, la cultura, la investigación o el deporte, entre otros, han sabido destacar. Y todos ellos guardan en su memoria el Nou d’Octubre de un año en concreto, una celebración que se les ha quedado guardada en la memoria por cuestiones que van desde las propias vivencias personales a la nostalgia, pasando por el sentido de pertenencia o incluso la anécdota.

"En los Premis del Nou d’Octubre no me acordaba cómo se decía 80 en valenciano y carraspeaba para disimular" Luis Berenguer — Exvicepresidente de las Cortes Valenciana

Luis Berenguer. El que fue vicepresidente segundo de las Corts Valencianes y miembro de la ponencia que redactó el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana recuerda un apuro que pasó en 1994, cuando siendo conseller de Administración Pública y secretario del Consell le tocó intervenir en los Premis del Nou d’Octubre. «El valenciano nunca ha sido lo mío y se me olvidó cómo se pronunciaba ochenta en esta lengua, una cifra que tenía que nombrar en varias ocasiones. Así que, para disimular, no se me ocurrió otra cosa que carraspear cada vez», indica.

"Cuando te conceden la Alta Distinción de la Generalitat solo puedes sentirte inmensamente agradecida" Sole Giménez — Cantante

Sole Giménez. Para la cantante y vocalista de Presuntos Implicados, residente desde hace años en l’Eliana, la celebración más especial fue la de 2016, cuando recibió la Alta Distinción de la Generalitat. «No soy valenciana de origen, pero sí que llevo mucho tiempo aquí. Así que cuando te conceden una distinción tan importante a toda tu trayectoria musical no puedes otra cosa que sentirte inmensamente feliz», enfatiza.

"Mi Nou d’Octubre preferido fue en 2024, al coincidir con el premio de investigador en Gastroenterología" Enrique de Madaria — Subdirector del Instituto Isabial

Enrique de Madaria. El médico alicantino, subdirector científico del Instituto de Investigación Biomédica Sanitaria Isabial, recibió en 2024 el premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa. Por eso recuerda el Nou d’Octubre de ese año, justo el mes en el que le concedieron el galardón. «Para mí -explica- ha sido el más emblemático, dado que yo he desarrollado toda mi carrera profesional en la Comunitat Valenciana y, más en concreto, en Alicante».

"Cuando le dieron la Alta Distinción a Alejandra Soler, me dolieron las manos de aplaudirla" Carmen Amoraga — Escritora

Carmen Amoraga. La escritora destaca que si hay un Nou d’Octubre que para ella es inolvidable es el de 2016, cuando Alejandra Soler recibió la Alta Distinción de la Generalitat. «Fue la primera mujer en recibirla. Todavía la veo con el puño en alto pidiéndonos que lo diésemos todo porque el mundo tenía que ser mejor. Tuve el inmenso honor de conocerla y ese día me dolieron las manos de tanto aplaudirla», relata.

"No podré olvidar nunca el Nou d’Octubre en el que me nombraron embajador de la Comunitat Valenciana" Carlos Latre — Humorista

Carlos Latre. El humorista castellonense no duda al señalar que se siente «valenciano por los cuatro costados, mediterráneo y del Grao de Castellón». Y destaca que el Nou d’Octubre que más recuerda fue el de 2023, cuando fue nombrado embajador de la Comunitat Valenciana. «Fue un día absolutamente maravilloso, que recuerdo con muchísimo orgullo y alegría», asegura.

"La procesión cívica que viví siendo síndic de Ciudadanos en las Corts Valencianas fue una experiencia única" Toni Cantó — Actor y profesor de interpretación

Toni Cantó. El actor y profesor de interpretación, que también fue diputado en el Congreso y en las Corts y candidato a presidir la Generalitat por Ciudadanos, señala que la celebración que guarda de forma especial fue aquella en la que vivió la procesión cívica como síndic de Cs. «Los dos años que viví en las Corts fueron los más felices de mi vida política. Y esa procesión en la que tomas conciencia de tu responsabilidad pública, es una experiencia única», concreta.

"Todos los Nou d’Octubre son significativos, porque al vivir fuera recuerdo con mucha nostalgia mi tierra" Antoni Forner — Ingeniero químico

Antoni Forner. El ingeniero químico alicantino, galardonado recientemente con el premio Princesa de Girona 2025 en su apartado de investigación, por su liderazgo en el despliegue de tecnologías energéticas sostenibles, señala que no tiene un Nou d’Octubre concreto, sino que todos ellos son significativos. «Como llevo tantos años fuera, ese día me ayuda a recordar mi tierra con añoranza», subraya.

"Al llamarme Jaume, como Jaume I, me sentía especial cuando en el colegio celebrábamos esta fiesta" Jaume Doménech — Exportero del Valencia

Un día ‘Nou’ inolvidable para los rostros más conocidos / -

Jaume Doménech. El exportero del Valencia CF, recientemente retirado, hace alusión a los Nou d’Octubre de su niñez. «Soy de Almenara, y en el colegio nos enseñaron la importancia de esta celebración», indica, para añadir que como tiene «el mismo nombre que Jaume I, es un día muy especial». «Pensaba, en realidad, que se trataba de mi día», añade.

"Recuerdo con cariño el primer Nou que celebré en València, cuando empezaba Bellas Artes" Paula Bonet — Ilustradora

Paula Bonet. La artista e ilustradora nacida en Vila-Real tiene dos Nou d’Octubre marcados en su calendario. «Recuerdo con cariño el primero que viví en València, cuando ya me había instalado en la ciudad porque empezaba a estudiar Bellas Artes», asegura. También el primero que vivió ya instalada en Barcelona, hace unos diez años, «en la soledad que irremediablemente da el hecho de estar lejos».

"Cuando me premiaron en 2018 en Alcoi se hizo autocrítica de la Comunitat Valenciana, algo necesario para crecer" Sol Picó — Bailarina y coreógrafa

Sol Picó. La bailarina y coreógrafa alcoyana tiene en su mente una celebración muy especial, la de 2018, cuando en su ciudad natal le concedieron el Premio Nou d’Octubre. Según sus palabras, «todos los reconocimientos que recibes en tu tierra son emocionantes». «Además, fue en un acto en el que se hizo autocrítica de la Comunitat, algo que es importante para crecer y tirar adelante», resalta.

Celebración del Nou d'Octubre el año pasado en el Palau de la Generalitat. / Francisco Calabuig

"En Varsovia, haciendo el Erasmus, un grupo de valencianos nos juntamos y exportamos valencianismo" Víctor Camino — Secretario de Juventudes Socialistas

Víctor Camino. El diputado valenciano y secretario general de Juventudes Socialistas de España guarda en su memoria el Nou d’Octubre que pasó en Varsovia cuando hacía el Erasmus. Explica cómo fue la jornada: «Nos reunimos un grupo de valencianos y nos comimos la mocadorà. Tuvimos todos la sensación de que estábamos exportando valencianismo».

"El Nou d’Octubre que viví en Santiago de Compostela fue un día raro, pero también me sentí muy valenciana" La Maria — Cantante

La Maria. La cantante valenciana, cuyo nombre real es Maria Bertomeu, tira de memoria para trasladarse a 2018. «Pasé el Nou d’Octubre en Santiago de Compostela, donde cursaba el tercer año de mi carrera de Magisterio. Fue un día raro, triste, aunque también en el que me sentí valenciana y ligada a su cultura y su lengua», recuerda.

"Me gustó conocer que esta fiesta también es el día de los enamorados valencianos" Àlex Blat — Cantante

Àlex Blat. Nacido en Benidorm aunque residente en el valenciano barrio del Carmen, el cantante y vocalista de Tardor, señala que el Nou d’Octubre que le marcó fue «aquel en el que fui consciente de que también era el día de los enamorados valencianos por el detalle de la mocadorà. Desde entonces, siempre hago algo especial con mi pareja».

"Para mí fue muy especial 2020, cuando se inauguró un monumento mío para las víctimas de la covid" Rosana Antolí — Artista

Rosana Antolí. Para la artista de Alcoi, el Nou d’Octubre más especial fue el de 2020, cuando se inauguró una escultura suya en homenaje a las víctimas de la covid en la Ciutat de les Arts i les Ciències. «Fue un tema que nos tocó a todos de cerca, y en el acto noté un precioso sentimiento de hermandad», remarca.

"En la Vilavella descubrí cuando era niño la fuerza de las tradiciones" Mago Yunke — Ilusionista

Mago Yunke. Campeón del mundo de magia, Salvador Vicent, como se llama realmente, también se remonta a su niñez en su pueblo castellonense de la Vilavella. «Descubrí la fuerza de nuestras tradiciones y entendí, por primera vez, cómo la ilusión puede transformar a las personas. De alguna manera, eso me marcó el camino hasta hoy en mi profesión», explica.

"El año pasado, con mi traslado a Arabia Saudí, recordé de forma muy especial mis raíces" Fernando Maestre — Biólogo

Fernando Maestre. El biólogo del municipio de Sax, Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, señala desde su actual residencia en Arabia Saudí que el de 2024, cuando se trasladó allí, fue el más especial, «porque recordé de forma especial mis raíces en una mezcla de nostalgia y alegría».