Mazon pide "estabilidad" para la recuperación y mantiene la ofensiva identitaria

El president Carlos Mazón ha realizado este jueves una declaración institucional con motivo del Nou d'Octubre en la que ha reclamado "estabilidad institucional" para acometer la reconstrucción de la dana del pasado 29 de octubre. El discurso de Mazón, remitido por la Generalitat tras la suspensión del acto oficial por la alerta naranja por lluvias, ha estado plagado de referencias identitarias, en línea con la ofensiva lanzada por él y su Consell en las últimas semanas.

El president ha citado hasta en cinco ocasiones el concepto "estabilidad". La "estabilidad" que "necesita la recuperación", sobre la cual ha vuelto a destacar que la Generalitat la está acometiendo "con recursos própios" y "focalizada" en las "víctimas y sus familias, en los afectados y damnificados, en los trabajadores autónomos y en las empresas que sufrieron" las consecuencias de la riada.

La identidad valenciana ha sido el otro gran eje vertebrador de su declaración. Mazón ha señalado que esa identidad está "articulada por nuestro autogobierno", el cual ha llamado a "custodiar", y ha remarcado que la identidad de la Comunidad Valenciana "no tiene por qué pedir permiso para mantenerse o desarrollarse".

Y entrado en el debate lingüístico, abierto en canal en la actual legislatura, ha destacado que la lengua valenciana "no necesita añadidos, comillas, barras ni guines porque tiene su identidad propia, forjada por siglos de amor del pueblo que la habla y de un Estatut d'Autonomia que la define".