Consulta todos los datos internos de la encuesta electoral de Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre

En una demostración de transparencia, los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana ( Levante-EMV, Información y Mediterráneo) publican de nuevo en sus versiones digitales la base de datos sobre las que se ha fundamentado el último sondeo electoral publicado por las cabeceras con motivo del Nou d'Octubre, marcada de nuevo por la dana tras casi un año de las granes inundaciones y por la gestión de la reconstrucción tanto por parte del Consell, de los partidos de la oposición, como también del Gobierno central. Información, Mediterráneo y Levante-EMV abren de nuevo las puertas a los microdatos del sondeo para que analicen las métricas recabadas por los sociólogos que han elaborado la encuesta en la que, tal como sucedió en la encuesta de ecuador de la legistaltura, ocho de cada diez encuestados creen que Mazón debe dimitir.

En total se ha encuestado a 750 personas de las tres provincias para recopilar toda una serie de datos al alcance ahora en exclusiva de los suscriptores de Prensa Ibérica.

Ficha técnica Empresa responsable: Lápiz estratégico Consulting.

Técnica de investigación: Entrevista telefónica.

Ámbito de estudio: Comunitat Valenciana

Población: Mayores de 18 años.

Muestra: 750 entrevistas.

Tipo de muestreo: Estratificado por provincias y población por hábitats municipales en cada provincia.

Margen de error por provincias: +/- 5,73 % en Valencia, +/- 6,14 % en Alicante y +/- 7,43 % en Castellón.

Trabajo de campo: Entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025.

En primer lugar, éste es el cuestionario con el que se ha muestreado la opinión de 750 valencianos.

Además, los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) ponen a disposición de sus suscriptores la descarga de todos los datos con los que se ha elaborado la encuesta.