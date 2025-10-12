El PSPV denuncia que Mazón oculta el número y coste de las mamografías que ha derivado a la sanidad privada

El PSPV ha exigido este domingo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que aclaren cuántas mamografías del programa de cribado de cáncer de mama se han externalizado a la sanidad privada. El portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Rafa Simó, ha acusado al Consell de “ocultar información” y de actuar “por fobia a lo público”, al negarse a detallar las derivaciones a clínicas privadas.

Simó ha registrado una batería de preguntas y solicitudes de documentación para conocer los criterios y cifras de externalización del programa, después de que en 2024 se realizaran 12.292 mamografías menos que el año anterior, un descenso del 5,2% respecto a 2023. En total, se efectuaron 223.414 pruebas sobre 340.615 invitaciones remitidas a mujeres entre 45 y 70 años, lo que deja la tasa de cobertura en el 65,6%, cuatro puntos menos que el ejercicio anterior y el nivel más bajo desde la pandemia.

“El modelo Mazón es el modelo de la privatización”

“El modelo Mazón es el modelo de la privatización”, ha reprochado Simó, quien sostiene que el Consell “deriva más a la privada que nunca y, aun así, los resultados empeoran”. Por ello, el socialista quiere indagar sobre en qué medida la política privatizadora de estas pruebas está impactando negativamente en las pacientes. Sobre la falta de información, ha advertido al conseller Gómez que “la opacidad es terreno abonado para las corruptelas”.

En este mismo sentido, el diputado autonómico ha alertado de que esta política “puede estar afectando negativamente a las mujeres que esperan una prueba” y ha recordado que “cada prueba que se retrasa es una mujer que espera con miedo”.

Simó también ha criticado que “el Consell está más preocupado en destinar dinero para la propaganda que para la prevención” y ha advertido de que “la Comunitat Valenciana está retrocediendo en indicadores de salud que antes lideraba”. Por ello, ha reclamado a Mazón que “deje de preocuparse tanto por su futuro político y judicial y empiece a poner a las personas en el centro de las políticas públicas”.