El alicantino Juan Vizuete, nominado a los ‘Óscar’ de la comunicación política

Juan Vizuete, experto en oratoria y comunicación nacido y crecido en Benidorm, ha sido nominado a los Napolitan Victory Awards, considerados los premios más importantes del mundo en comunicación política y que dedican el nombre a Joseph Napolitan (1929-2013), consultor norteamericano considerado referente mundial en esta disciplina.

El benidormense concurrirá a este galardón en la categoría de Consultor de Oratoria y Debate, según ha anunciado The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), sociedad honoraria que promociona estos premios.

El candidato, licenciado en Derecho, descubrió su vocación durante un curso de oratoria en la Universidad de Alicante (UA), donde vivió un punto de inflexión y decidió dedicarse a la comunicación. Actualmente es consultor en comunicación, oratoria y persuasión, además de una de las voces más reconocidas en la formación comunicativa en España.

Autor del libro Influye y convence, editado por Harper Colins, ha consolidado una trayectoria como formador y divulgador en redes sociales, donde suma más de 400.000 seguidores, y ha impartido talleres en España y en Hispanoamérica. También colabora con empresas, universidades e instituciones, así como con la UA, donde imparte formaciones de oratoria en el Club de Debate.

Su trabajo se centra en mejorar las habilidades de expresión y comunicación, y esta nominación internacional constata la proyección de su carrera, que comenzó su recorrido en Alicante. Según ha expresado el propio Vizuete, la nominación le ha hecho “una ilusión enorme”, ya que “supone un reconocimiento a que la palabra es capaz de mover el mundo”. Durante la anterior legislatura Vizuete fue asesor en la Diputación de Alicante, bajo la presidencia del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los Napolitan Victory Awards llevan el nombre de Joseph Napolitan, quien entre otras cosas trabajó en la campaña que condujo a John F. Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos en 1960. En los últimos años, los galardones han captado la atención de campañas de políticos de primer nivel internacional como los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Joe Biden, el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La gala de los premios se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Arlington, en el estado norteamericano de Virginia.