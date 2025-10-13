Compromís critica que el plan Optimiza de la Diputación de Alicante lleva un 0 % ejecutado en dos años

Sin noticias sobre la ejecución del plan Optimiza. Al menos hasta ahora, cuando han pasado dos años y cuatro meses desde que la Diputación de Alicante anunciara esta iniciativa dirigida conceder subvenciones a los municipios de la provincia para implementar energías renovables, fomentar la movilidad eléctrica y mejorar su eficiencia energética para reducir el gasto en este ámbito.

Según ha expresado el grupo de Compromís en la institución provincial, el plan presenta a día de hoy “un 0 % de ejecución real”, ya que “sólo 12 proyectos están financiados y en fase de contratación”.

Estos datos, explican desde la coalición valencianista, proceden de una “respuesta oficial” de la Diputación a la pregunta formulada por Compromís, “a partir de las quejas reiteradas de ayuntamientos beneficiarios que, 28 meses después, continúan esperando la llegada de unas inversiones anunciadas como inmediatas”.

La cantidad total destinada en obras de eficiencia energética para 72 municipios es de 5 millones de euros, y desde Compromís entienden que esta situación es “una muestra evidente del colapso de la Diputación” que preside Toni Pérez (PP), asegurando también que “muchos departamentos sufren una falta de recursos y de personal".

Según el portavoz de Compromís, Ximo Perles, este es “otro ejemplo del fracaso crónico en la gestión del PP en la Diputación”.

Respuesta de la Diputación

En el ejecutivo provincial reconocen la falta de ejecución de los proyectos, aunque justifican esta situación aclarando que “ha habido que contratarlos a partir de un acuerdo marco, que lleva un proceso que hay que cumplir porque así lo marca" el departamento de Intervención. "Los plazos no se pueden esquivar", afirman.

Por otra parte, apuntan que este año “se ha sacado para la ejecución una tanda de dos proyectos” que “se han tenido que llevar vía convocatoria”, procedimiento que “lleva un tiempo”. Así y todo, señalan que 12 de estos proyectos “ya están en fase de ejecución” y que “los pliegos se han redactado y se han enviado a contratación”, calculando que saldrán a licitación antes de que acabe el año. “Hay que tener en cuenta que son muchos proyectos para su redacción, que el proceso se ha realizado a través de un acuerdo marco y que todo lleva su tramitación y sus tiempos”, aclaran.

Los proyectos

Los 12 proyectos que constan con la "aprobación técnica" y que se encuentran "en proceso de contratación" pertenecen a los municipios de Benigembla, Benimantell, Biar, Catral, Gorga, Llíber, Ondara, Pego, Els Poblets, la Torre de les Maçanes, la Vall de Gallinera y Xaló. Entre las iniciativas se encuentran la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, obras de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público y de la iluminación en estas infraestructuras o instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en inmuebles de titularidad municipal, entre otros proyectos.

Hay otras 14 iniciativas que se encuentran en la fase "terminando la redacción del proyecto", es decir, aun en periodo incipiente, y estas corresponden a los municipios de Alfafara, Bolulla, Cox, Finestrat, Granja de Rocamora, Hondón de los Frailes, los Montesinos, Mutxamel, Orba, Rafal, Sanet i els Negrals, Sax, Sella y Teulada. Entre estos proyectos hay obras de energías renovables en instalaciones municipales, instalación de energía eléctrica de baja tensión de generación fotovoltaica en algunos edificios u obras de mejora del comportamiento térmico de la envolvente del edificio de un ayuntamiento.

Los otros 45 proyectos, casi el 65 % del total, se encuentran con el "proyecto redactado" y deben pasar al "proceso de contratación", aún pendiente. Uno de los 72 proyectos contemplados, el de las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio del Ayuntamiento de El Verger, ha sido descartado por renuncia del consistorio.