La Diputación de Alicante publica una “guía práctica” al servicio de los extranjeros en la provincia

Una guía para facilitar la integración de los residentes internacionales en la provincia de Alicante. Es lo que se ha presentado este martes en Elche en una jornada coloquio organizado por la Diputación de Alicante y con la participación de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La institución provincial ha editado la “Guía orientativa para la aplicación práctica del nuevo reglamento de extranjería”, que entró en vigor el 20 mayo a través del Real Decreto 1155/2024 y que forma parte de la Ley Orgánica de extranjería del año 2000.

Precisamente, el hecho de que el nuevo reglamento no sea una Ley Orgánica, dada la inexistencia de una mayoría parlamentaria en el Congreso para consensuar una actualización legal, es lo que ha generado contradicciones a la hora de interpretar la nueva situación. A ello se debe la iniciativa de la Diputación de elaborar esta guía.

Según explica Alfonso Ortega, director del Observatorio Provincial de la Inmigración y uno de los autores del estudio, que ha participado en la elaboración de este manual, “las situaciones administrativas contempladas en una ley con 25 años de antigüedad no casan con la realidad jurídica del real decreto que entró en vigor en mayo”. Por eso, “lo razonable es una nueva ley de extranjería”. Como no se ha podido aprobar, los técnicos de las instituciones se encuentran con “inseguridad jurídica” derivada de las “múltiples interpretaciones posibles”, cosa que “perjudica los objetivos del reglamento”.

El reglamento editado por la Diputación, que será remitido a los ayuntamientos, pretende resolver estas dudas en una provincia en la que, según ha expresado en la presentación Juan De Dios Navarro, diputado de Residentes Internacionales con el PP, residen casi 400.000 extranjeros, que suponen más del 21 % de la población total, para los que “es importante tener conocimiento tanto del idioma como de las cuestiones legales, jurídicas o laborales que les atañen para facilitar su integración”.

Vicente Micol, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, también ha participado en la presentación y ha subrayado “que si los técnicos no saben como aplicar” la normativa en muchas ocasiones, “los extranjeros no tienen ninguna información” y, por tanto, “esta guía es un instrumento excelente para interpretarla y aplicarla”.

La guía ha sido elaborada por el citado Alfonso Ortega y también por Juan Manuel Masanet y Lerdys Saray Heredia, los tres profesores de Derecho Internacional Privado de la UMH.