Nueve menores migrantes llegan al albergue de Muro convertido en centro de acogida

El albergue Serra de Mariola de Muro contará este martes con nueve menores migrantes recién llegados. Se sumarán a los 12 que ya hay en esta instalación, convertida en centro de acogida, que se prevé que congregue a un total de 60 jóvenes, según ha expresado la consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero.

Así se ha expresado la también vicepresidenta primera de la Generalitat en rueda de prensa tras el pleno del Consell celebrado este martes, cuando ha sido preguntada por la situación en la llegada de jóvenes migrantes al centro mencionado. Según ha explicado Camarero, los centros de menores de la Comunidad están “a mas del 160 %”, y “desde el verano”, estos jóvenes están llegando “de forma inusitada, de una forma antes nunca vista”.

La acogida de menores procede del Real Decreto 743/2025 aprobado por el Gobierno y que marca el reparto de estos jóvenes entre comunidades autónomas. Una medida que ha generado mucha controversia entre las autonomías gobernadas por el PP, cuya estabilidad depende en la mayoría de los casos de Vox, así como de los ayuntamientos que cuentan con mayoría de estos dos partidos en el pleno.

El Consell liderado por el presidente Carlos Mazón fue uno de los gobiernos autonómicos que alzó la voz contra esta medida, que incluso anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta medida. Mientras este alegato judicial queda a la espera de su evolución, la Conselleria de Servicios Sociales abrió, el pasado 3 de octubre, el albergue Serra de Mariola de Muro, competencia de la Generalitat, con la perspectiva de acoger a 60 menores.

Esta decisión se tomó, según ha explicado la vicepresidenta, después de que su conselleria solicitaran a los ayuntamientos de la Comunidad “por carta” si tenían recursos para poder ir acomodándolos y adaptándolos a la llegada de estos menores. Pero “ante el silencio de los ayuntamientos” han procedido ha habilitar el albergue, que en ser competencia de la Generalitat “era posible ponerlo en marcha de forma rápida”.

Inversión

La adjudicación del centro para el uso comentado es de tres meses, aunque “ampliable a lo que derive esta situación de emergencia migratoria”, por un importe de 855.000 euros. Camarero ha relatado que lo primero que hicieron fue “informar al alcalde” de Muro, Vicent Molina (Compromís), de la apertura del albergue y “de lo que esto conllevaba para establecer coordinación con el Ayuntamiento, puesto que estos menores pueden requerir atención en centros educativos, de salud o de servicios sociales”.

Respecto a la cifra económica, desde la conselleria argumentan que “el sistema de atención” de la Generalitat es “de alta calidad”, y que “el coste aproximado” es de 218 euros al día por menor. Una cantidad inferior, aseguran, con la que “pretendía financiar el Gobierno” central, que según cálculos de la institución autonómica sale a 35 euros diarios.

Críticas

Camarero, en su comparecencia, ha insistido en otras cifras. Por ejemplo, ha destacado que han contabilizado a 528 menores no acompañados en el sistema autonómico, una cantidad según ella “muy por encima de las plazas autorizadas” y a la que se suma la “afluencia inusitada en los últimos tiempos”. A su vez, además de los 528 menores atendidos, afirma que en lo que va de año los servicios autonómicos han atendido a 945, cifra que ya supera la de la totalidad del año anterior, que fue de 912.

Según la vicepresidenta, entre el 1 de junio y el 31 de agosto llegaron 167 menores migrantes y desde el 1 de septiembre otros 91. El traslado de unos 500 menores más a la Comunidad decretado por el Gobierno ha sido criticado por la Generalitat, que alega que por su situación geográfica ya llegan, de por sí, más migrantes no acompañados que en otros territorios. “Hemos informado para intentar que estos menores no lleguen y que no tengamos una sobreocupación añadida”, ha dicho Camarero.

Por último, la vicepresidenta ha añadido que algunos de los menores enviados por el Gobierno “llegan con la mayoría de edad próxima”, y “ello supone que cuando cumplan los 18 años dejarán de estar en el servicio de protecciones” hecho que según ella le “preocupa considerablemente” porque “no se les podrá preparar para la salida del sistema de protección, quedarán desamparados y el Gobierno no se hace cargo de ellos”.

En cuanto a los traslados a Muro, que continuarán los próximos días, el pasado fin de semana se interrumpieron debido al temporal meteorológico. La portavoz del Consell ha asegurado que se completarán las 60 plazas y que si éstas tienen que ampliarse “se hará”. “Mientras tanto, se seguirán buscando ubicaciones a otros menores de centros de recepción sobrepasados en su capacidad”, ha concluido.